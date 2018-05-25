По закредитованности населения Мангистауская область заняла второе место

В Казахстане, по данным Ranking.kz, средний размер кредита одного жителя составляет 331 200 тенге, что больше прошлогодней суммы на 16,9%.
Самым закредитованным регионом Казахстана назвали Алматы. В среднем сумма кредитной задолженности одного жителя южной столицы составляет 1 166 100 тенге.
Наименьшая средняя сумма займа зафиксирована в Алматинской области. На одного жителя региона приходится в среднем 117 000 тенге или 1,1 средней месячной заработной платы (108 700 тенге).
Напомним, согласно данным Первого кредитного бюро, в структуре займов казахстанцев преобладают беззалоговые потребительские кредиты. На втором месте ипотека, на третьем - залоговые кредиты, на четвертом - автокредиты, на пятом - кредитные карты.