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ЛАДА.kz » Общество

Опубликовано: Сегодня, 11:13

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По закредитованности населения Мангистауская область заняла второе место

Средняя сумма займа на одного жителя региона составила 522 600 тенге. Об этом сообщает портал Ranking.kz.

Фото с сайта pixabay.com
За год средняя сумма кредита мангистаусцев выросла на 18%. По данным Ranking.kz, сумма среднего займа составляет 1,9% средней месячной заработной платы (282 000 тенге).

По закредитованности населения Мангистауская область заняла второе место


В Казахстане, по данным Ranking.kz, средний размер кредита одного жителя составляет 331 200 тенге, что больше прошлогодней суммы на 16,9%.

Самым закредитованным регионом Казахстана назвали Алматы. В среднем сумма кредитной задолженности одного жителя южной столицы составляет 1 166 100 тенге.

Наименьшая средняя сумма займа зафиксирована в Алматинской области. На одного жителя региона приходится в среднем 117 000 тенге или 1,1 средней месячной заработной платы (108 700 тенге).

Напомним, согласно данным Первого кредитного бюро, в структуре займов казахстанцев преобладают беззалоговые потребительские кредиты. На втором месте ипотека, на третьем - залоговые кредиты, на четвертом - автокредиты, на пятом - кредитные карты.


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Комментарии ( 1 )

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Quwanysh Atshybaiuly (Посетители) Сегодня, 11:53
Qalyq qoraģa kirip jatyr. Árıne, nesıesiz ómir súrý qıyn. Biraq, sonda da.
 
 

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