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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 11:34

Просмотров: 5024

Мужчину со спущенными трусами в центре Актау сняли на видео

В социальных сетях появилось видео, на котором заснят мужчина с приспущенными трусами.

Кадр видео
Мужчину засняли на видео возле торгового центра «Ардагер» в 9 микрорайоне. Причина такого наряда неизвестна.

Как рассказали в торговом центре «Ардагер», своеобразная «прогулка» произошла утром 25 мая. Никаких жалоб со стороны посетителей не поступало.



Напомним, ранее в Актау сняли на видео голого мужчину в универсаме «Алтын».


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Комментарии ( 4 )

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  • мунайши73
 Satuk (Посетители) Сегодня, 13:40
Друга своего проветривает походу lol или на живца ловит. podmig rofl
 
-1
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  • Satuk
 мунайши73 (Посетители) Сегодня, 12:28
Цитата: пипл
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-4
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  • adzhanaliev
  • Stalker
  • Ареке
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Quwanysh Atshybaiuly (Посетители) Сегодня, 11:49
Atyńdy shyģara almasań, jer órte degen sóz bar yedi. Osy is, jer órtegenmen birdeı ģoı...
 
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пипл (Посетители) Сегодня, 11:46
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