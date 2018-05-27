Мужчину со спущенными трусами в центре Актау сняли на видео

Как рассказали в торговом центре «Ардагер», своеобразная «прогулка» произошла утром 25 мая. Никаких жалоб со стороны посетителей не поступало.
Напомним, ранее в Актау сняли на видео голого мужчину в универсаме «Алтын».
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Комментарии ( 4 )
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