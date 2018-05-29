ДТП на железнодорожном переезде в Мангистау: Досудебное расследование ведется в отношении водителя грузовика

Место аварии. Фото пользователя Lada.kz
Водитель грузовика в момент столкновения был трезв, сообщили в пресс-службе ведомства.
- По данному факту ведётся досудебное расследование по части 1 статьи 610 КоАП РК, - отметили в пресс-службе ДВД Мангистау. Для справки. Статья 610 КоАП РК. Нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения, повлекшее причинение вреда здоровью людей, повреждение транспортных средств или иного имущества.
1. Нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств, грузов, дорог, дорожных и других сооружений или иного имущества, причинившее материальный ущерб, - влечет штраф в размере 20 месячных расчетных показателей или лишение права управления транспортным средством на срок до шести месяцев.
2. То же действие, повлекшее причинение потерпевшему легкого вреда здоровью, - влечет штраф в размере 40 месячных расчетных показателей или лишение права управления транспортным средством на срок до девяти месяцев.
3. Действия, предусмотренные частями первой и второй настоящей статьи, совершенные лицом, не имеющим либо лишенным права управления транспортным средством, - влекут штраф в размере 60 месячных расчетных показателей.
Напомним, тепловоз столкнулся
с грузовиком в Мангистау на перегоне Курык-Порт - Ерсай 26 мая. В пресс-службе АО «КТЖ-Грузовые перевозки» прокомментировали
столкновение грузовика и тепловоза.