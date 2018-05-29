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ЛАДА.kz » Общество

Тимур Ниталиев

Опубликовано: Сегодня, 11:55

Просмотров: 831

ДТП на железнодорожном переезде в Мангистау: Досудебное расследование ведется в отношении водителя грузовика

Мужчина, по данным пресс-службы ДВД Мангистауской области, не выполнил требования ПДД РК при движении через железнодорожные пути.

Место аварии. Фото пользователя Lada.kz
Водитель грузовика в момент столкновения был трезв, сообщили в пресс-службе ведомства.

- По данному факту ведётся досудебное расследование по части 1 статьи 610 КоАП РК, - отметили в пресс-службе ДВД Мангистау.

Для справки. Статья 610 КоАП РК. Нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения, повлекшее причинение вреда здоровью людей, повреждение транспортных средств или иного имущества.

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Напомним, тепловоз столкнулся с грузовиком в Мангистау на перегоне Курык-Порт - Ерсай 26 мая. В пресс-службе АО «КТЖ-Грузовые перевозки» прокомментировали столкновение грузовика и тепловоза.


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Комментарии ( 2 )

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Око (Посетители) Сегодня, 15:53
Quwanysh Atshybaiuly,
Вот хоть убейте...даже прочесть не могу что вы пишите. Вы это принципиально? chih

всё вижу
 
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Quwanysh Atshybaiuly (Посетители) Сегодня, 12:39
Maqala saýsaqtan sorylģan
 
 

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