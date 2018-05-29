ДТП на железнодорожном переезде в Мангистау: Досудебное расследование ведется в отношении водителя грузовика

1. Нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств, грузов, дорог, дорожных и других сооружений или иного имущества, причинившее материальный ущерб, - влечет штраф в размере 20 месячных расчетных показателей или лишение права управления транспортным средством на срок до шести месяцев.



2. То же действие, повлекшее причинение потерпевшему легкого вреда здоровью, - влечет штраф в размере 40 месячных расчетных показателей или лишение права управления транспортным средством на срок до девяти месяцев.



3. Действия, предусмотренные частями первой и второй настоящей статьи, совершенные лицом, не имеющим либо лишенным права управления транспортным средством, - влекут штраф в размере 60 месячных расчетных показателей.

Водитель грузовика в момент столкновения был трезв, сообщили в пресс-службе ведомства.- По данному факту ведётся досудебное расследование по части 1 статьи 610 КоАП РК, - отметили в пресс-службе ДВД Мангистау.Напомним, тепловоз столкнулся с грузовиком в Мангистау на перегоне Курык-Порт - Ерсай 26 мая. В пресс-службе АО «КТЖ-Грузовые перевозки» прокомментировали столкновение грузовика и тепловоза.