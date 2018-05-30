Fatal error: Uncaught Error: Call to undefined function mysql_connect() in /var/www/vhosts/va.kz/httpdocs/lib/connect.php:3 Stack trace: #0 /var/www/vhosts/va.kz/httpdocs/exchange/4lada/companies_reklama_zmeyka.php(12): include() #1 {main} thrown in /var/www/vhosts/va.kz/httpdocs/lib/connect.php on line 3
 
 

Компании с сайта va.kz

 

Fatal error: Uncaught Error: Call to undefined function mysql_connect() in /var/www/vhosts/va.kz/httpdocs/lib/connect.php:3 Stack trace: #0 /var/www/vhosts/va.kz/httpdocs/exchange/4lada/anns_companies_top.php(12): include() #1 {main} thrown in /var/www/vhosts/va.kz/httpdocs/lib/connect.php on line 3
 

Платные объявления с сайта va.kz

Сейчас на сайте
Fatal error: Uncaught Error: Call to undefined function mysql_connect() in /var/www/vhosts/va.kz/httpdocs/lib/connect.php:3 Stack trace: #0 /var/www/vhosts/va.kz/httpdocs/exchange/4lada/anns_companies_top.php(12): include() #1 {main} thrown in /var/www/vhosts/va.kz/httpdocs/lib/connect.php on line 3
объявлений Добавить объявление
 

Fatal error: Uncaught Error: Call to undefined function mysql_connect() in /var/www/vhosts/va.kz/httpdocs/lib/connect.php:3 Stack trace: #0 /var/www/vhosts/va.kz/httpdocs/exchange/4lada/companies_love.php(12): include() #1 {main} thrown in /var/www/vhosts/va.kz/httpdocs/lib/connect.php on line 3
 
 

Компании с сайта va.kz

 
«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Среда, 30 Мая
+22...+20
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 330.67 KZT
  • €1 = 384.01 KZT
  • 1 RUB = 5.3 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 

ЛАДА.kz » Общество

Тимур Ниталиев

Опубликовано: Сегодня, 16:50

Просмотров: 810

Стереотипы об Актау от Алишера Еликбаева: Грубые люди и отсутствие зелени

Наш город посетил известный в казахстанском медиапространстве бренд-амбассадор Алишер Еликбаев. В интервью Lada.kz он рассказал о стереотипах, сложившихся у жителей Казахстана об Актау, поделился впечатлениями о Жанаозене и дал советы начинающим блогерам.

Фото с сайта hommes.kz
Актау, по словам блогера, представляется жителям Казахстана как город с грубыми жителями, плохим обслуживанием, недостатком зелени и дорогим досугом. Однако, как утверждает Алишер Еликбаев, эти мифы легко опровергнуть.



Напомним, слетать в город у моря известный блогер Алишер Еликбаев предлагал пассажирам алматинского метро. В итоге посетить Актау согласился 36-летний Владимир Цой.


Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 3 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Quwanysh Atshybaiuly (Посетители) Сегодня, 17:39
Aqtaý - bul Aqtaý. Al myna azamatty bilmeıdi yekenmin.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • Kirilka
 Морской (Посетители) Сегодня, 17:10
Суровая природа,суровый климат. Суровые люди... beat
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • Kirilka
  • Око
 Erlan84 (Дизайнер) Сегодня, 17:03
ну про наш город точно сказал! ни отнять ни прибавить! но на счет грубых людей так они в каждом городе есть! в Астане или в Алмате есть высокомерные люди )
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика