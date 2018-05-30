Стереотипы об Актау от Алишера Еликбаева: Грубые люди и отсутствие зелени

Фото с сайта hommes.kz
Актау, по словам блогера, представляется жителям Казахстана как город с грубыми жителями, плохим обслуживанием, недостатком зелени и дорогим досугом. Однако, как утверждает Алишер Еликбаев, эти мифы легко опровергнуть.
Напомним, слетать в город у моря известный блогер Алишер Еликбаев предлагал пассажирам алматинского метро. В итоге посетить Актау согласился 36-летний Владимир Цой.
Напомним, слетать в город у моря известный блогер Алишер Еликбаев предлагал пассажирам алматинского метро. В итоге посетить Актау согласился 36-летний Владимир Цой.