Экс-аким Мангистау Бауржан Мухамеджанов назначен послом Казахстана в Грузии

Родился 26 ноября 1960 года.



В 1983 году окончил Казахский государственный университет имени С. М. Кирова по специальности «юрист».

Трудовую деятельность начал в 1983 году стажером-исследователем, преподавателем кафедры теории и истории государства и права юрфака КазГУ.



В 1990 году защитил диссертацию «Экологическая функция советского государства».



С 1990 по 1994 годы работал старшим консультантом, заведующим сектором, заместителем заведующего отделом, заведующим секретариатом Председателя Верховного Совета, заведующим отделом законодательства и правовой экспертизы Верховного Совета Республики Казахстан.



С февраля по апрель 1994 года занимал должность заместителя заведующего, затем заведующего отделом законодательных инициатив Аппарата Президента Республики Казахстан.



С февраля 1994 по декабрь 1996 года — заведующий отделом по вопросам законодательства и правовой экспертизы Администрации Президента Республики Казахстан.



С декабря 1996 по октябрь 1997 года — заведующий отделом по вопросам законодательства и судебно-правовой системы Администрации Президента Республики Казахстан.



С 1997 по 2000 годы — Министр юстиции Республики Казахстан.



С сентября 2000 по июнь 2003 года — заведующий государственно-правовым отделом — заместитель руководителя Администрации Президента Республики Казахстан.



С января 2002 по июнь 2003 года — заместитель Премьер-Министра Республики Казахстан.



Около года, с 2003 по 2004, занимал пост заместителя руководителя Администрации Президента Республики Казахстан.



С марта по июнь 2004 года — начальник Управления организационно-контрольной работы и кадровой политики — заместитель руководителя Администрации Президента Республики Казахстан.



До назначения в октябре 2005 года Министром внутренних дел Республики Казахстан занимал должность начальника Государственно-правового управления — заместителя руководителя Администрации Президента Республики Казахстан.



Со 2 апреля 2009 года - депутат Сената Парламента.

Бауржан Алимович Мухамеджанов ранее занимал должность чрезвычайного и полномочного посла Республики Казахстан в Литовской и Латвийской республиках.Этот пост он занимал с марта 2013 года по май 2018 года.С декабря 2011 года по январь 2013 года Бауржан Мухамеджанов возглавлял Мангистаускую область. Чиновник ушел с поста акима области по собственному желанию.