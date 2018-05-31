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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 10:15

Просмотров: 742

Экс-аким Мангистау Бауржан Мухамеджанов назначен послом Казахстана в Грузии

Распоряжение Главы государства о его назначении чрезвычайным и полномочным послом Республики Казахстан в Грузии опубликовано на официальном сайте Акорды.

Фото из архива "Лады"
Бауржан Алимович Мухамеджанов ранее занимал должность чрезвычайного и полномочного посла Республики Казахстан в Литовской и Латвийской республиках.

Этот пост он занимал с марта 2013 года по май 2018 года.

С декабря 2011 года по январь 2013 года Бауржан Мухамеджанов возглавлял Мангистаускую область. Чиновник ушел с поста акима области по собственному желанию.

Биография

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Комментарии ( 2 )

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Морской (Посетители) Сегодня, 10:48
сбитый летчик...
 
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Ирон (Посетители) Сегодня, 10:35
Настоящий мужик.много сделал для области и актау.море забрал заправки стихийные позакрывал.сколько лохотронов закрыл.жаль что ушел .

 
 

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