Жителей Актау приглашают посадить аллею деревьев у Центра охраны матери и ребенка

Иллюстративное фото с сайта rusunion.com
Построить дом, посадить дерево, родить сына: выполнить один из пунктов известной народной мудрости актаусцам предлагают 1 июня в 10:00 у здания Центра охраны матери и ребенка, расположенного в 34 микрорайоне Актау. Принесенные и посаженные горожанами саженцы обещают пометить биркой с указанием имени.
- Акция по посадке деревьев пройдет в честь Дня защиты детей. В мероприятии могут принять участие все желающие, - отметили в областном перинатальном центре.
Напомним, строительство Центра охраны матери и ребенка началось в 2015 году. Завершить работы планировали в 2016 году. Но из-за девальвации, как рассказал в 2017 году Алик Айдарбаев, занимающий на тот момент должность главы региона, сметную документацию пришлось скорректировать. В 2018 году на завершение строительства объекта, рассчитанного на 150 мест, выделили 942 миллиона тенге.
- Акция по посадке деревьев пройдет в честь Дня защиты детей. В мероприятии могут принять участие все желающие, - отметили в областном перинатальном центре.
Строительство Центра. Фото из архива Lada.kz
Напомним, строительство Центра охраны матери и ребенка началось в 2015 году. Завершить работы планировали в 2016 году. Но из-за девальвации, как рассказал в 2017 году Алик Айдарбаев, занимающий на тот момент должность главы региона, сметную документацию пришлось скорректировать. В 2018 году на завершение строительства объекта, рассчитанного на 150 мест, выделили 942 миллиона тенге.