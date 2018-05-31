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ЛАДА.kz » Общество

Тимур Ниталиев

Опубликовано: Сегодня, 14:22

Просмотров: 298

Жителей Актау приглашают посадить аллею деревьев у Центра охраны матери и ребенка

На каждом саженце обещают разместить бирку с именем человека, который посадил деревце. Об этом рассказали в областном перинатальном центре.

Иллюстративное фото с сайта rusunion.com
Построить дом, посадить дерево, родить сына: выполнить один из пунктов известной народной мудрости актаусцам предлагают 1 июня в 10:00 у здания Центра охраны матери и ребенка, расположенного в 34 микрорайоне Актау. Принесенные и посаженные горожанами саженцы обещают пометить биркой с указанием имени.

- Акция по посадке деревьев пройдет в честь Дня защиты детей. В мероприятии могут принять участие все желающие, - отметили в областном перинатальном центре.



Жителей Актау приглашают посадить аллею деревьев у Центра охраны матери и ребенка

Строительство Центра. Фото из архива Lada.kz


Напомним, строительство Центра охраны матери и ребенка началось в 2015 году. Завершить работы планировали в 2016 году. Но из-за девальвации, как рассказал в 2017 году Алик Айдарбаев, занимающий на тот момент должность главы региона, сметную документацию пришлось скорректировать. В 2018 году на завершение строительства объекта, рассчитанного на 150 мест, выделили 942 миллиона тенге.


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Комментарии ( 2 )

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  • Feniks
  • Zhanik
 Orion (Посетители) Сегодня, 15:03
Чиновники уже не знают на чём экономить и принуждают граждан на посадку деревьев за свой счет.
 
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  • Feniks
  • Ну Ну
 Kito (Посетители) Сегодня, 14:32
Что то припознились они , боюсь не примутся саженцы в нашу жару
 
 

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