По стоимости жилья в новостройках Актау вошел в лидеры

Фото из архива Lada.kz
Стоимость квадратного метра в новостройках Актау в апреле, по сообщению портала, оценили в 284 624 тенге (297 085 в 2017 году).
Средняя стоимость нового жилья в Казахстане составила 263 068 за квадратный метр.
Лидером по стоимости квадратного метра в новостройках стала Астана — 332 711 тенге (+5,7% за год).
Резкий спад цен за год на жилье в новостройках зарегистрирован в Павлодаре (-34,6%).
Число сделок по купле-продаже жилья, по сообщению Ranking.kz, за год увеличилось на 4,5% и составило 72 900 операций за четыре месяца 2018 года.
Напомним, в январе жители Мангистау совершили 792 сделки с недвижимостью. В феврале - 842, в марте - 716 и 1357 операций в апреле
Средняя стоимость нового жилья в Казахстане составила 263 068 за квадратный метр.
Лидером по стоимости квадратного метра в новостройках стала Астана — 332 711 тенге (+5,7% за год).
Резкий спад цен за год на жилье в новостройках зарегистрирован в Павлодаре (-34,6%).
Число сделок по купле-продаже жилья, по сообщению Ranking.kz, за год увеличилось на 4,5% и составило 72 900 операций за четыре месяца 2018 года.
Напомним, в январе жители Мангистау совершили 792 сделки с недвижимостью. В феврале - 842, в марте - 716 и 1357 операций в апреле
Оставьте свой комментарий первым.