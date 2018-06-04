Жителей Актау возмутило отношение сотрудников Луна-парка к соблюдению техники безопасности

- Контролер сам ещё подросток, но всё же ему дали разрешение сажать маленьких детей на карусель. Мало того, он включает ее и просто уходит. И так каждый раз, - возмущаются горожане.
ОСТОРОЖНО!!!!! Хочу предупредить родителей. Сегодня сестренка с дочкой решили покататься на аттракционе парка "Акбота" . Парень который запускает аттракцион (оператор) посадил детей закрепил ремни, НО не закрепил пустое сиденье. И сам УШЁЛ оставив аттракцион в действии. Во время его ОТСУТСТВИЯ пустое сиденье , точнее железный ремень безопасности, ОТОРВАЛСЯ. Всё обошлось и никто не пострадал. НО ОТОРВАННАЯ деталь могла навредить рядом сидящий моей дочери Куда смотрит руководство парка? Почему оператор-посадчик ОТСУТСТВУЕТ во время РАБОТАЮЩЕГО аттракциона??? Родители будьте внимательнее наши дети НЕ в надёжных руках. Вдруг что случись они просто заплатят штраф, а вашего ребенка уже не вернуть ️ @aktau_superataana @aktau_insta @aktau.911 @aktau_life_ @aktauinfo @aktau_today @aktau_akimat @aktau @ladakz @tumba_kz @7292info.kz @7292_aktau_7292_aktau @72k92
- Хочу предупредить родителей. Сегодня сестренка с дочкой решили покататься на аттракционе в парке «Акбота». Парень, который запускает аттракцион, посадил детей, закрепил ремни, но не закрепил пустое сиденье. И сам ушёл, оставив аттракцион в действии. Во время его отсутствия пустое сиденье, точнее железный ремень безопасности, оторвался. Всё обошлось, и никто не пострадал. Но оторванная деталь могла навредить рядом сидящей дочери. Куда смотрит руководство парка? Почему оператор отсутствует во время работы аттракциона? Родители, будьте внимательнее, наши дети не в надёжных руках. Вдруг что случится - они просто заплатят штраф, а вашего ребенка уже не вернуть, - негодует жительница Актау.
Lada.kz не удалось получить комментарий от владельца аттракциона.
Напомним, в WhatsApp появилась аудиозапись о якобы отлетевшей части аттракциона «Ромашка». Автор сообщения эмоционально рассказывает о том, как на ее глазах якобы оторвалось одно из кресел аттракциона «Ромашка».