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ЛАДА.kz » Общество

Тимур Ниталиев

Опубликовано: Сегодня, 14:45

Просмотров: 1004

Жителей Актау возмутило отношение сотрудников Луна-парка к соблюдению техники безопасности

Посетители утверждают, что контролеры оставляют малолетних детей без присмотра во время работы аттракционов. Видео, на котором запечатлены действия работников Луна-парка, прислали в редакцию Lada.kz.

Кадр видео
Контролер, как отмечает автор видео, запускает аттракцион и уходит.



- Контролер сам ещё подросток, но всё же ему дали разрешение сажать маленьких детей на карусель. Мало того, он включает ее и просто уходит. И так каждый раз, - возмущаются горожане.

ОСТОРОЖНО!!!!! Хочу предупредить родителей. Сегодня сестренка с дочкой решили покататься на аттракционе парка "Акбота" . Парень который запускает аттракцион (оператор) посадил детей закрепил ремни, НО не закрепил пустое сиденье. И сам УШЁЛ оставив аттракцион в действии. Во время его ОТСУТСТВИЯ пустое сиденье , точнее железный ремень безопасности, ОТОРВАЛСЯ. Всё обошлось и никто не пострадал. НО ОТОРВАННАЯ деталь могла навредить рядом сидящий моей дочери Куда смотрит руководство парка? Почему оператор-посадчик ОТСУТСТВУЕТ во время РАБОТАЮЩЕГО аттракциона??? Родители будьте внимательнее наши дети НЕ в надёжных руках. Вдруг что случись они просто заплатят штраф, а вашего ребенка уже не вернуть ️ @aktau_superataana @aktau_insta @aktau.911 @aktau_life_ @aktauinfo @aktau_today @aktau_akimat @aktau @ladakz @tumba_kz @7292info.kz @7292_aktau_7292_aktau @72k92

Публикация от Lashmaker Жания (@aktau_lash_zhaniya)




- Хочу предупредить родителей. Сегодня сестренка с дочкой решили покататься на аттракционе в парке «Акбота». Парень, который запускает аттракцион, посадил детей, закрепил ремни, но не закрепил пустое сиденье. И сам ушёл, оставив аттракцион в действии. Во время его отсутствия пустое сиденье, точнее железный ремень безопасности, оторвался. Всё обошлось, и никто не пострадал. Но оторванная деталь могла навредить рядом сидящей дочери. Куда смотрит руководство парка? Почему оператор отсутствует во время работы аттракциона? Родители, будьте внимательнее, наши дети не в надёжных руках. Вдруг что случится - они просто заплатят штраф, а вашего ребенка уже не вернуть, - негодует жительница Актау.

Lada.kz не удалось получить комментарий от владельца аттракциона.



Напомним, в WhatsApp появилась аудиозапись о якобы отлетевшей части аттракциона «Ромашка». Автор сообщения эмоционально рассказывает о том, как на ее глазах якобы оторвалось одно из кресел аттракциона «Ромашка».


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Комментарии ( 3 )

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mika2030 (Посетители) Сегодня, 16:26
Страшно то как, но я бы не позволила своему ребенку сесть на такую опасную карусель. И родителям многим советую этого не делать.
 
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Quwanysh Atshybaiuly (Посетители) Сегодня, 16:05
Bir adam (jas-óspirim) mert bolsyn. Sodan keıin saıabaq ákimdigi tarapynan, qaýipsizdik úshin belgili bir áreket jasalady. Sondyqtan, kimniń balasy mert bolady?
 
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  • tolk
 manwyk (Посетители) Сегодня, 15:09
Все может быть.А что ремень не сняли?

Еще не известно,что хуже,извращенный ум или извращенная чувственность.
 
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  • botden
  • Normal
 Xoxma80 (Посетители) Сегодня, 14:52
Ну что скажете, руководство? Опять люди врут? Фейк да?)
 
 

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