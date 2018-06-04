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ЛАДА.kz » Общество

Станислава Куцай

Опубликовано: Сегодня, 16:09

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Министр здравоохранения РК: В Мангистау случаев заболевания менингококковой инфекцией нет

Массовая вакцинация населения проводиться не будет. Эпидемии заболевания в Казахстане нет. Об этом на брифинге в службе центральных коммуникаций сообщил Елжан Биртанов, министр здравоохранения Казахстана.

Елжан Биртанов. Фото с сайта 24.kz
Пик заболеваемости менингитом, по словам министра здравоохранения, зафиксирован в Алматы. Из 58 случаев менингококковой инфекции в Казахстане в южной столице зарегистрировано 32.

- В Акмолинской области зарегистрировано два случая, в Актюбинской - три, в Алматинской - четыре, в Восточно-Казахстанской области - четыре, в Жамбылской области — один, в Карагандинской - один, в Кызылординской - один, в Павлодарской области - два, в Южно-Казахстанской области - четыре, в Астане - четыре, - сообщил Елжан Биртанов.

Случаи менингококковой инфекции, по словам министра здравоохранения, не зарегистрированы в Атырауской, Западно-Казахстанской, Костанайской и Северо-Казахстанской областях.

Массовая вакцинация от менингококковой инфекции, как сообщил Елжан Биртанов, в Казахстане проводиться не будет. Эпидемия не объявляется.

- На сегодняшний день закупать вакцину и проводить массовую вакцинацию 13 миллионам человек, которые подпадают под организованную категорию: дети в детских садах, школьники, студенты - мы не собираемся. Это абсолютно не подлежит никакому здравому смыслу, - сказал Елжан Биртанов.

От инфекции в Казахстане, по словам Елжана Биртанова, скончались 12 человек.

- Количество заболевших – в пределах среднего уровня. На сегодня по стране 128 человек госпитализированы, 82 человека пролечены. Просьба выполнять рекомендации специалистов и все превентивные меры для того, чтобы избежать нежелательных последствий. Первый случай менингита был зарегистрирован в январе в Южно-Казахстанской области, также был случай в апреле, - предупредил Елжан Биртанов.

Министр здравоохранения отметил, что Казахстан не относится к странам, где ситуация с менингококковой инфекцией характеризуется как эпидемия.

Заболеваемость менингитом, по словам Елжана Биртанова, имеет волнообразный характер. В 2013 году было зарегистрировано 117 случаев, в 2014 году – 119. Наибольший пик в Казахстане зарегистрирован в 2015 году – 424 случая, в 2016 году – 120 случаев, в 2017 году – 62 случая и на сегодня 58 случаев.

В 2013 году от менингита скончались 18 человек, в 2014 - 15, в 2015 – 21, в 2016 – семь человек. В прошлом году – 11, в этом году - 12 человек.

Министр здравоохранения призвал с осторожностью соблюдать пост Ораза. Елжан Биртанов отметил, что в данное время в приоритете профилактика заболевания.

- Во-первых, необходимо стараться и взрослым, и детям ограничить посещение мест массового скопления людей, торгово-развлекательных комплексов, культурно-массовых мероприятий, проводимых в плохо проветриваемых помещениях, - сказал Елжан Биртанов.

По данным министра, трое из четверых скончавшихся от менингита людей в Алматы держали Оразу.

- Некоторые больные отказались от приема лекарств по причине соблюдения поста Ораза и начали лечение очень поздно. К тому же у людей со слабым иммунитетом выше вероятность подхватить инфекцию. Поэтому мы призываем казахстанцев, по возможности, приостановить соблюдение Оразы, - сказал Елжан Биртанов.

В мессенджерах активно рассылают сообщения о случаях заболевания менингитом.



Министр здравоохранения отметил, что ложные рассылки, взбудоражившие казахстанцев, касательно заболевания менингитом на контроле у Генеральной прокуратуры РК.

- Генеральная прокуратура начала расследование. Если какие-то нарушения законодательства по данной ситуации есть, в том числе по рассылке информационных сообщений, я считаю, что должны привлекаться к ответственности такие лица для того, чтобы не сеять панику среди населения, - подчеркнул Елжан Биртанов.

В управлении здравоохранения Мангистауской области подтвердили, что случаи заболевания менингитом не зарегистрированы в регионе. Вопрос о профилактических мерах, которые будут приниматься в области, будет решать специальная комиссия.

Корреспонденты Lada.kz позвонили в несколько медицинских учреждений города. В частных клиниках сообщили, что прививки не делают. В детских поликлиниках советуют уточнять информацию у педиатра.


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