Полицейские не нашли героев снятого на пляже в Актау видео

Скриншот видео
Двухнедельные поиски, как сообщили в ведомстве, пока не дали результат.
- Работа по установлению личностей продолжается. Как только будут найдены эти лица, их привлекут к административной ответственности по статье 434 КоАП РК (Мелкое хулиганство), - сообщили в пресс-службе ДВД Мангистауской области.
Напомним, видео появилось в разделе «Народные новости» 22 мая. Ролик прокомментировали в ДВД Мангистауской области.
- Работа по установлению личностей продолжается. Как только будут найдены эти лица, их привлекут к административной ответственности по статье 434 КоАП РК (Мелкое хулиганство), - сообщили в пресс-службе ДВД Мангистауской области.
Напомним, видео появилось в разделе «Народные новости» 22 мая. Ролик прокомментировали в ДВД Мангистауской области.