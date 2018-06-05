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ЛАДА.kz » Общество

Кая Снегова

Опубликовано: Сегодня, 17:12

Просмотров: 2074

Полицейские не нашли героев снятого на пляже в Актау видео

Поиски людей, которые попали в объектив камеры других посетителей пляжа, продолжаются. Об этом сообщили в пресс-службе ДВД Мангистауской области.

Скриншот видео
Двухнедельные поиски, как сообщили в ведомстве, пока не дали результат.

- Работа по установлению личностей продолжается. Как только будут найдены эти лица, их привлекут к административной ответственности по статье 434 КоАП РК (Мелкое хулиганство), - сообщили в пресс-службе ДВД Мангистауской области.

Напомним, видео появилось в разделе «Народные новости» 22 мая. Ролик прокомментировали в ДВД Мангистауской области.


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Комментарии ( 4 )

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 Bass66 (Посетители) Сегодня, 18:22
Да пусть сосет, кому они мешают?!
Люди удовольствие получают.
 
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КореннойОралман (Посетители) Сегодня, 17:37
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 Nurzhan_from_aktau (Посетители) Сегодня, 17:32
Наверно покинули границы Казахстана lol
 
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 Dushman (Посетители) Сегодня, 17:17
да не может быть, ищите дальше...
 
 

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