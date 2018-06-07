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ЛАДА.kz » Общество

Опубликовано: Сегодня, 17:45

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Почему в Актауском перинатальном центре запрещают использовать мобильные телефоны в родильном зале?

Телефоны, по мнению Галии Махимовой, директора медицинского учреждения, мешают работе акушеров. Устройства предлагают оставлять в специальных ячейках для хранения. О том, запрещают ли использование телефонов в родильных залах областного перинатального центра (ОПЦ), рассказала Роза Баданова, заместитель руководителя организационно-методического отдела ОПЦ.

Фото из архива Lada.kz
Роженицы пожаловались: в родильных залах Актауского городского перинатального центра (АГПЦ), расположенного в 1 микрорайоне Актау, запрещают использовать мобильный телефон.

- Мы не пускаем в родильные залы с телефонами, потому что они мешают нашей работе. В приемном отделении есть ячейки, где можно оставить телефон. Мы считаем, что роженица, партнер и медперсонал должны в этот период быть заняты только родами, а не переговорами, - прокомментировала Галия Махимова.

Почему в Актауском перинатальном центре запрещают использовать мобильные телефоны в родильном зале?

Галия Махимова


Директор АГПЦ подчеркнула, что права посетителей не ущемляются. Партнер роженицы может в любое время воспользоваться телефоном, забрав устройство из ячейки для хранения.

- Бывает и так, что люди с нами не разговаривают, потому что заняты разговорами. Некоторые фотографируют, снимают на телефон процесс родов. На мой взгляд, это очень интимный момент. Запрет на использование телефонов в родильном зале - это внутреннее решение АГПЦ. Мы - государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения, поэтому я имею право принимать подобные решения, - отметила Галия Махимова.

Персонал АГПЦ уже оценил эффективность нововведения.

- Признаюсь, нам стало легче работать. Но повторю: мы ни в коем случае не ущемляем права женщины. Не бывает так, что женщина, находящаяся в роддоме, оставила родных без вестей, - подчеркнула Галия Махимова. 

В АГПЦ рассказали, что запрещают использовать телефон только в родильных залах. В послеродовом отделении запрета на мобильные телефоны нет.

В областном перинатальном центре, расположенном в 26 микрорайоне Актау, сообщили, что запрета на использование телефона в родильных залах в учреждении нет.

- Телефоны не мешают нам работать. Конечно, мы рекомендуем ограничить звонки, чтобы женщина была максимально сосредоточена на родах. Ячеек для хранения телефонов у нас нет, - сообщила Роза Баданова.

Напомним, ранее Галия Махимова ответила на самые распространенные вопросы, интересующие беременных.


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Комментарии ( 1 )

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Quwanysh Atshybaiuly (Посетители) Сегодня, 18:31
Durys sheshim...
 
 

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