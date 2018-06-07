Почему в Актауском перинатальном центре запрещают использовать мобильные телефоны в родильном зале?

Фото из архива Lada.kz
Роженицы пожаловались: в родильных залах Актауского городского перинатального центра (АГПЦ), расположенного в 1 микрорайоне Актау, запрещают использовать мобильный телефон.
- Мы не пускаем в родильные залы с телефонами, потому что они мешают нашей работе. В приемном отделении есть ячейки, где можно оставить телефон. Мы считаем, что роженица, партнер и медперсонал должны в этот период быть заняты только родами, а не переговорами, - прокомментировала Галия Махимова.
Директор АГПЦ подчеркнула, что права посетителей не ущемляются. Партнер роженицы может в любое время воспользоваться телефоном, забрав устройство из ячейки для хранения.
- Бывает и так, что люди с нами не разговаривают, потому что заняты разговорами. Некоторые фотографируют, снимают на телефон процесс родов. На мой взгляд, это очень интимный момент. Запрет на использование телефонов в родильном зале - это внутреннее решение АГПЦ. Мы - государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения, поэтому я имею право принимать подобные решения, - отметила Галия Махимова.
Персонал АГПЦ уже оценил эффективность нововведения.
- Признаюсь, нам стало легче работать. Но повторю: мы ни в коем случае не ущемляем права женщины. Не бывает так, что женщина, находящаяся в роддоме, оставила родных без вестей, - подчеркнула Галия Махимова.
В АГПЦ рассказали, что запрещают использовать телефон только в родильных залах. В послеродовом отделении запрета на мобильные телефоны нет.
В областном перинатальном центре, расположенном в 26 микрорайоне Актау, сообщили, что запрета на использование телефона в родильных залах в учреждении нет.
- Телефоны не мешают нам работать. Конечно, мы рекомендуем ограничить звонки, чтобы женщина была максимально сосредоточена на родах. Ячеек для хранения телефонов у нас нет, - сообщила Роза Баданова.
Напомним, ранее Галия Махимова ответила на самые распространенные вопросы, интересующие беременных.
- Мы не пускаем в родильные залы с телефонами, потому что они мешают нашей работе. В приемном отделении есть ячейки, где можно оставить телефон. Мы считаем, что роженица, партнер и медперсонал должны в этот период быть заняты только родами, а не переговорами, - прокомментировала Галия Махимова.
Галия Махимова
Директор АГПЦ подчеркнула, что права посетителей не ущемляются. Партнер роженицы может в любое время воспользоваться телефоном, забрав устройство из ячейки для хранения.
- Бывает и так, что люди с нами не разговаривают, потому что заняты разговорами. Некоторые фотографируют, снимают на телефон процесс родов. На мой взгляд, это очень интимный момент. Запрет на использование телефонов в родильном зале - это внутреннее решение АГПЦ. Мы - государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения, поэтому я имею право принимать подобные решения, - отметила Галия Махимова.
Персонал АГПЦ уже оценил эффективность нововведения.
- Признаюсь, нам стало легче работать. Но повторю: мы ни в коем случае не ущемляем права женщины. Не бывает так, что женщина, находящаяся в роддоме, оставила родных без вестей, - подчеркнула Галия Махимова.
В АГПЦ рассказали, что запрещают использовать телефон только в родильных залах. В послеродовом отделении запрета на мобильные телефоны нет.
В областном перинатальном центре, расположенном в 26 микрорайоне Актау, сообщили, что запрета на использование телефона в родильных залах в учреждении нет.
- Телефоны не мешают нам работать. Конечно, мы рекомендуем ограничить звонки, чтобы женщина была максимально сосредоточена на родах. Ячеек для хранения телефонов у нас нет, - сообщила Роза Баданова.
Напомним, ранее Галия Махимова ответила на самые распространенные вопросы, интересующие беременных.