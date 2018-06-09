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ЛАДА.kz » Общество

Станислава Куцай

Опубликовано: Сегодня, 10:35

Просмотров: 313

Гражданкe Узбекистана вынесли приговор за проникновение на территорию Мангистау

Гражданка Республики Узбекистан лишилась свободы на шесть месяцев за незаконное пересечение государственной границы в Бейнеуском районе путем взлома ограждения из железной проволоки. Об этом сообщили в Мангистауском областном суде.

Бейнеуский районный суд
Гражданку Узбекистана Бейнеуский районный суд признал виновной по части 1 статьи 392 Уголовного кодекса Республики Казахстан (Умышленное незаконное пересечение Государственной границы Республики Казахстан).

- Судом установлено, что Т. незаконно пересекла государственную границу Республики Казахстан в районе Бейнеуского района Мангистауской области путем взлома ограждения из железной проволоки. Приговором суда Т. признана виновной по части 1 статьи 392 Уголовного кодекса Республики Казахстан и ей назначено наказание в виде лишения свободы на шесть месяцев с выдворением за пределы Республики Казахстан сроком на пять лет, - сообщили в Мангистауском областном суде.

Приговор в законную силу не вступил.

Фото с сайта Мангистауского областного суда


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