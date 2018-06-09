Гражданкe Узбекистана вынесли приговор за проникновение на территорию Мангистау

Бейнеуский районный суд

Гражданку Узбекистана Бейнеуский районный суд признал виновной по части 1 статьи 392 Уголовного кодекса Республики Казахстан (Умышленное незаконное пересечение Государственной границы Республики Казахстан).



- Судом установлено, что Т. незаконно пересекла государственную границу Республики Казахстан в районе Бейнеуского района Мангистауской области путем взлома ограждения из железной проволоки. Приговором суда Т. признана виновной по части 1 статьи 392 Уголовного кодекса Республики Казахстан и ей назначено наказание в виде лишения свободы на шесть месяцев с выдворением за пределы Республики Казахстан сроком на пять лет, - сообщили в Мангистауском областном суде.



Приговор в законную силу не вступил.



Фото с сайта Мангистауского областного суда