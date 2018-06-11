Удивившую водителей разметку в центре Актау изменили

Фото Рашида Исмагилова
На ширину крайней правой полосы участка центральной дороги напротив музыкально-драматического театра имени Н.Жантурина, обратили внимание водители, которые прислали видео в раздел «Народные новости».
Представитель подрядной компании отметил, что разметка соответствует стандартам. Вопрос обещали рассмотреть на специальной комиссии.
Сегодня, 11 июня, разметка на данном участке дороги выглядит так:
Представитель подрядной компании отметил, что разметка соответствует стандартам. Вопрос обещали рассмотреть на специальной комиссии.
Сегодня, 11 июня, разметка на данном участке дороги выглядит так: