Около 5000 мусульман встретили Қадыр түнi - Ночь предопределения в Актау

- В эту ночь определяется судьба человека за год. Будет ли он бедным, богатым, счастливым или несчастным. Не обязательно молиться в мечети, человек может это сделать и дома. Но смысл в том, чтобы он в эту ночь помолился от чистого сердца, с душой. Желаю, чтобы Всевышний принял нашу молитву и простил наши грехи. Пусть царят всегда мир и согласие, и в каждой семье будет достаток и благополучие, - поделился Елдар Атибеков.

Эта ночь, которую встретили правоверные мусульмане с 11 на 12 июня, как сказал Елдар Атибеков, лучшая из тысяч. Если человек встречает Қадыр түні с чистой душой, верой и надеждой во Всевышнего, прощаются все грехи. Поклонение в эту ночь равноценно молитвам, которые совершены за 83 года. Именно Коран Аллах ниспослал в эту ночь.Рядом с мечетью установили восемь юрт. По завершении священной ночи верующие проведут в них утреннюю трапезу - сухур. Это время до первых лучей зари, когда мусульмане могут принимать пищу.Кто не смог попасть внутрь мечети, сможет посмотреть проповедь на проекторе.Напомним, священный месяц Рамазан в 2018 году начался в ночь с 16 на 17 мая и продлится до 15 июня. А 15 июня мусульмане отметят великий праздник - Ораза-айт.