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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 01:14

Просмотров: 317

Около 5000 мусульман встретили Қадыр түнi - Ночь предопределения в Актау

Қадыр түнi является самой священной и почитаемой ночью из всех ночей, об этом заметил заместитель главного имама Мангистауской области Елдар Атибеков.

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Эта ночь, которую встретили правоверные мусульмане с 11 на 12 июня, как сказал Елдар Атибеков, лучшая из тысяч. Если человек встречает Қадыр түні с чистой душой, верой и надеждой во Всевышнего, прощаются все грехи. Поклонение в эту ночь равноценно молитвам, которые совершены за 83 года. Именно Коран Аллах ниспослал в эту ночь.

Около 5000 мусульман встретили Қадыр түнi - Ночь предопределения в Актау


- В эту ночь определяется судьба человека за год. Будет ли он бедным, богатым, счастливым или несчастным. Не обязательно молиться в мечети, человек может это сделать и дома. Но смысл в том, чтобы он в эту ночь помолился от чистого сердца, с душой. Желаю, чтобы Всевышний принял нашу молитву и простил наши грехи. Пусть царят всегда мир и согласие, и в каждой семье будет достаток и благополучие, - поделился Елдар Атибеков.


Рядом с мечетью установили восемь юрт. По завершении священной ночи верующие проведут в них утреннюю трапезу - сухур. Это время до первых лучей зари, когда мусульмане могут принимать пищу.

Около 5000 мусульман встретили Қадыр түнi - Ночь предопределения в Актау


Кто не смог попасть внутрь мечети, сможет посмотреть проповедь на проекторе.

Напомним, священный месяц Рамазан в 2018 году начался в ночь с 16 на 17 мая и продлится до 15 июня. А 15 июня мусульмане отметят великий праздник - Ораза-айт.


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