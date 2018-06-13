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ЛАДА.kz » Общество

Станислава Куцай

Опубликовано: Сегодня, 16:12

Просмотров: 882

В Актау объединения экономического лицея и школы-гимназии №4 не будет

В Актау решили оставить экономический лицей в прежнем здании, а на базе школы-гимназии №4 создать IT-лицей. К такому заключению пришли городские власти на встрече с родительской общественностью.

Встреча с родителями
Встреча на повышенных тонах длилась больше часа. Родители выражали свой протест в связи с идеей слияния двух школ: экономического лицея и школы-гимназии №4.

Заместитель акима Актау Гульмира Калмуратова разъяснила, что вместо двух школ городские власти хотят создать новое инновационное учебное заведение — IT-лицей, в котором будут преподавать сильнейшие педагоги, а учиться все те же учащиеся и из экономического лицея, и из школы-гимназии №4.

- Мы хотим создать многопрофильный специализированный IT-лицей. Если мы консолидируем силы и умение работать педагогов этих двух школ, то мы решим сразу несколько вопросов: мы оздоровим коллектив школы-гимназии №4 и решим вопрос с отсутствием здания в экономическом лицее. Никто не планирует классы экономического лицея раскидывать по 4-й гимназии. Классы полностью перейдут в новую школу со своими руководителями. Численность учащихся лицея помещается в школу-гимназию №4, на базе которой мы хотим создать уникальную школу - многопрофильный специализированный IT-лицей. Мы живем в цифровой век, когда эти знания востребованы. Выпускники этой школы будут ведущими специалистами и, благодаря усилиям обоих учебных заведений, нам удастся создать сильнейшую школу в городе, - сказала Гульмира Калмуратова.

Идею о создании новой школы поддержала и бывший директор экономического лицея Людмила Рябова.

- Нам сегодня государство дает возможность и предлагает создать новую IT-школу, которая будет флагманом образования нашей области. Я побывала в IT-школе в другом городе, увидела, как это все работает. Более чем за 20 лет у нас не было нормального здания, а теперь у нас будет здание с оборудованными кабинетами, а наши учителя - физики, химии, биологии - будут работать в оборудованных кабинетах с лабораториями. Отрицая нововведения, вы очень недалеко смотрите. Сегодня стоит вопрос о цифровизации Казахстана, и это очень перспективно, ведь в наш лицей будут приходить для сотрудничества и передачи опыта ведущие компании, к примеру, мы уже написали письмо в «Самсунг Электроникс». Да, конечно, мы привыкли к своему маленькому миру: мой кабинет - мои цветы, но когда мы пришли в школу-гимназию №4 и сказали, что хотим работать по-новому, они нас тоже поддержали. У нас есть учителя, у которых остается по 15 свободных часов, и они вынуждена вести непрофильные предметы и работать в других школах. Теперь у них появится возможность работать по-новому. Мы просчитали возможность разделить 11-е классы на две группы, то есть на математику будут ходить 10 человек. Это и для учеников будет хорошо. Плохого для вас никто ничего не делает, мы думаем на перспективу, - сказала Людмила Рябова.

В Актау объединения экономического лицея и школы-гимназии №4 не будет


Родители с доводами руководства не согласились.

- Мы, родители, в первую очередь думаем о безопасности наших детей. Школа-гимназия №4 допустила суицид. Мы доверяем школе свое самое дорогое - своих детей. Знания можно получить везде, а вот безопасность наших детей в этой школе никто не гарантирует. Почему вы не думаете о безопасности наших детей?, - говорит Гульнара Сериккалиева.

Мамы и папы считают, что создание IT-лицея — сама по себе идея хорошая. Но они настаивали, что хотят, чтобы их дети закончили именно экономический лицей, в который когда-то поступали.

- Когда я шла со своим ребенком в лицей, мы делали выбор в пользу этой школы и этих учителей. Для тех, кто хочет поступать в IT-школы, пусть идут и поступают. Хотите создать такую школу, пожалуйста, мы не против, выбивайте средства из Министерства образования, Правительства, и открывайте, мы будем только рады. Но наши дети выбирали экономический лицей. Почему, не спросив нас, за нас все решили, и теперь мы должны стоять перед фактом?, - говорит Ляззат Асмолова.

В Актау объединения экономического лицея и школы-гимназии №4 не будет


По итогам встречи было принято решение оставить экономический лицей в прежнем здании. А на базе школы-гимназии №4 открыть IT-лицей.

- Мы хотели переломить ситуацию в 4-й школе за счет притока здоровых педагогических сил экономического лицея и решить вопрос с вашим зданием. Но, к сожалению, мы не смогли достучаться до вас и под вашим давлением мы согласимся оставить экономический лицей в старом здании. И тогда из других школ города мы будем принимать педагогов, которые пойдут в новую IT-школу, - сказала Гульмира Калмуратова.

Напомним, ранее родители учащихся экономического лицея выступили против слияния школы с гимназией.

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Комментарии ( 1 )

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Лучший (Посетители) Сегодня, 17:09
Школа-гимназия допустила суицид, потому что не было нормального директора. При Малых все было замечательно. Оставьте уже гимназию №4 в покое со своими инновациями в лице экономического лицея, IT школы.. Сколько можно уже?!! Верните Малых на свое место директора, да и все.. Нам важно, чтобы дети получали знания, а не ваши понты!!..
 
 

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