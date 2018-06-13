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ЛАДА.kz » Общество

Тимур Ниталиев

Опубликовано: Сегодня, 16:58

Просмотров: 291

Легко ли быть инвалидом в Актау?: Горожан возмутила нарисованная кнопка вызова персонала

Видео с нарисованной кнопкой вызова персонала для инвалидов в школе №24 прислала в редакцию жительница Актау.

Нарисованная кнопка. Фото автора
Жительницу города возмутило то, что у главного входа в среднюю школу №24 кнопка для вызова персонала для инвалидов оказалась лишь рисунком.

- Увидев это творение, я обрадовалась, подумав, что для людей с ограниченными возможностями поставили удобные пандусы, создали все условия. Но, как оказалось, кнопка – просто картинка, - негодует жительница Актау.




Руководство школы в лице директора заявило, что видит этот рисунок впервые.

- Даже не замечала. Пандусы установили две недели назад, но мы не давали указание повесить кнопку и, тем более, её рисунок. Скорее всего, это инициатива компании, которая устанавливала пандусы. Будем разбираться, - сказала Шолпан Киянова, директор средней школы №24.

Журналисты Lada.kz связались с руководителем ТОО, которое устанавливало пандусы. Комментарий приведён ниже.

- Сам только узнал об этом от директора школы. Не знаю, как так вышло. Как мне донесли мои рабочие, по документации установка кнопки для вызова персонала не входила в смету. Поэтому руководство школы попросило повесить этот рисунок. Кто говорит правду, будем разбираться. Директор школы сообщила, что настоящую кнопку они повесят сами с началом учебного периода, - сообщил Берик Джалмагамбетов, руководитель ТОО.

Легко ли быть инвалидом в Актау?: Горожан возмутила нарисованная кнопка вызова персонала


Видео предоставлено Динарой Нургалиевой @dinara.tv.


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Комментарии ( 2 )

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Quwanysh Atshybaiuly (Посетители) Сегодня, 17:31
Bul mekteptiń bilim deńgeıi osy aldamshy sýretpen deńgeıles-aý
 
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Xoxma80 (Посетители) Сегодня, 17:26
И как же директор школы приходит на рабочее место и не видит что там у него творится? От чего и для чего этот рисунок с кнопкой- не интересно?)
 
 

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