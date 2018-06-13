Сбившему 13-летнюю девочку в Актау водителю грозит штраф или лишение водительских прав

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Вызов на пульт диспетчера, как сообщили в пресс-службе ведомства, поступил 7 июня в 17.40.
- В обстоятельствах произошедшего разбираются инспекторы батальона дорожно-патрульной полиции местной полицейской службы УВД Актау. Составлен административный протокол по статье 610 КоАП РК. Автомобиль водворён на спецстоянку. В результате ДТП несовершеннолетняя доставлена в областную детскую больницу, где была госпитализирована в травматологическое отделение, - сообщили в пресс-службе ДВД Мангистау.
Статья 610 КоАП РК. Нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения, повлекшее причинение вреда здоровью людей, повреждение транспортных средств или иного имущества.
Напомним, инцидент произошёл 7 июня, примерно в 17.40. Водитель автомобиля марки Chevrolet Cruze сбил 13-летнюю девочку. Пострадавшая, по словам очевидцев, подрабатывает на парковке торгового центра мытьем машин.
- В обстоятельствах произошедшего разбираются инспекторы батальона дорожно-патрульной полиции местной полицейской службы УВД Актау. Составлен административный протокол по статье 610 КоАП РК. Автомобиль водворён на спецстоянку. В результате ДТП несовершеннолетняя доставлена в областную детскую больницу, где была госпитализирована в травматологическое отделение, - сообщили в пресс-службе ДВД Мангистау.
Статья 610 КоАП РК. Нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения, повлекшее причинение вреда здоровью людей, повреждение транспортных средств или иного имущества.
Напомним, инцидент произошёл 7 июня, примерно в 17.40. Водитель автомобиля марки Chevrolet Cruze сбил 13-летнюю девочку. Пострадавшая, по словам очевидцев, подрабатывает на парковке торгового центра мытьем машин.