Сбившему 13-летнюю девочку в Актау водителю грозит штраф или лишение водительских прав

1. Нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств, грузов, дорог, дорожных и других сооружений или иного имущества, причинившее материальный ущерб, - влечет штраф в размере 20 месячных расчетных показателей или лишение права управления транспортным средством на срок до шести месяцев.



2. То же действие, повлекшее причинение потерпевшему легкого вреда здоровью, - влечет штраф в размере 40 месячных расчетных показателей или лишение права управления транспортным средством на срок до девяти месяцев.



3. Действия, предусмотренные частями первой и второй настоящей статьи, совершенные лицом, не имеющим либо лишенным права управления транспортным средством, - влекут штраф в размере 60 месячных расчетных показателей.

Вызов на пульт диспетчера, как сообщили в пресс-службе ведомства, поступил 7 июня в 17.40.- В обстоятельствах произошедшего разбираются инспекторы батальона дорожно-патрульной полиции местной полицейской службы УВД Актау. Составлен административный протокол по статье 610 КоАП РК. Автомобиль водворён на спецстоянку. В результате ДТП несовершеннолетняя доставлена в областную детскую больницу, где была госпитализирована в травматологическое отделение, - сообщили в пресс-службе ДВД Мангистау.Напомним, инцидент произошёл 7 июня, примерно в 17.40. Водитель автомобиля марки Chevrolet Cruze сбил 13-летнюю девочку. Пострадавшая, по словам очевидцев, подрабатывает на парковке торгового центра мытьем машин.