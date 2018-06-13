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ЛАДА.kz » Общество

Тимур Ниталиев

Опубликовано: Сегодня, 17:46

Просмотров: 621

Сбившему 13-летнюю девочку в Актау водителю грозит штраф или лишение водительских прав

На водителя, который сбил несовершеннолетнюю девочку на парковке ТЦ «Ардагер», составлен административный протокол. Автомобиль марки Chevrolet Cruze водворён на спецстоянку. Об этом сообщила пресс-служба ДВД Мангистауской области.

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Вызов на пульт диспетчера, как сообщили в пресс-службе ведомства, поступил 7 июня в 17.40.

- В обстоятельствах произошедшего разбираются инспекторы батальона дорожно-патрульной полиции местной полицейской службы УВД Актау. Составлен административный протокол по статье 610 КоАП РК. Автомобиль водворён на спецстоянку. В результате ДТП несовершеннолетняя доставлена в областную детскую больницу, где была госпитализирована в травматологическое отделение, - сообщили в пресс-службе ДВД Мангистау.

Статья 610 КоАП РК. Нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения, повлекшее причинение вреда здоровью людей, повреждение транспортных средств или иного имущества.

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Напомним, инцидент произошёл 7 июня, примерно в 17.40. Водитель автомобиля марки Chevrolet Cruze сбил 13-летнюю девочку. Пострадавшая, по словам очевидцев, подрабатывает на парковке торгового центра мытьем машин.


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Комментарии ( 2 )

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Satuk (Посетители) Сегодня, 20:34
Штраф реально что бы ушами мух не ловил,лишение вод уд,за что скажите мне убогому,детишки на Ардагере сами лезут под колёса со своими тряпками и пеногасителем. Пусть родители решат сами для себя нужны им дети или нет,а так любого можно опустить не за что если ты за рулём ты виноват,а родители они просто так зачали,родили и пинка под зад на улицу на Ардагер. Свободу от лишения и штрафа водителю!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!111.
 
-2
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Quwanysh Atshybaiuly (Посетители) Сегодня, 18:51
Maqalada dym joq qoı. Boıjetkenniń qal-jaģdaıy qalaı, tiri me ózi jalpy. Kiná kimdiki yekenide belgisiz.
 
 

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