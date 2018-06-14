Заявки на участие в чемпионате по подводной охоте в Актау подали 20 человек

Фото из архива Lada.kz
Охотиться в рамках соревнований разрешено на кефаль и судака. Победителя определят по количеству очков, равных весу пойманной рыбы. Лидеров выявят в командном и индивидуальном зачетах.
Чемпионат пройдёт 17 июня на побережье 4А микрорайона Актау. Сбор участников в 08:30. На суше для зрителей будут организованы конкурсы. Для гостей будет работать открытая кухня.
Напомним, федерация спортивного подводного рыболовства создана в 2018 году.
Видео можно скачать здесь.
Чемпионат пройдёт 17 июня на побережье 4А микрорайона Актау. Сбор участников в 08:30. На суше для зрителей будут организованы конкурсы. Для гостей будет работать открытая кухня.
Напомним, федерация спортивного подводного рыболовства создана в 2018 году.
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