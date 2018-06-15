Подборка видео беспредельной езды в Мангистауской области

Кадр видео
Видео «Мажорики веселятся» опубликовано в разделе «Народные новости» в марте 2017 года.
- В отношении троих водителей составлены протоколы по части 1 статьи 610 (Нарушение водителями транспортных средств установленных правил обеспечения безопасности дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств, причинившее материальный ущерб) КоАП РК. В отношении водителя автомобиля Toyota Land Cruiser составлен административный протокол по части 3 статьи 596 (Нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги, встречного разъезда или обгона) КоАП РК, - прокомментировали ролик в РОВД Мунайлинского района
Видео «Беспредел по-жанаозенски» опубликовано в «Народных новостях» в апреле 2018 года.
- На водителей составлены протоколы по части 1 статьи 596 (Движение по пешеходным дорожкам, обочинам или тротуарам в нарушение ПДД), части 1 статьи 599 (Проезд на запрещающий сигнал светофора), части 1 статьи 601 (Несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги), части 1 статьи 612 КоАП РК (Управление ТС водителем, не имеющим при себе водительское удостоверение или временное удостоверение, выданное взамен водительского удостоверения на право управления) и части 3 статьи 596 КоАП РК (Выезд на сторону проезжей части дороги, предназначенную для встречного движения, в случаях, если это запрещено правилами дорожного движения, в том числе сопряженный с разворотом или поворотом), - проинформировали в пресс-службе ДВД Мангистауской области.
Видео, на кадрах которого ПДД в дневное время нарушают три автомобиля, опубликовано тогда же, в апреле.
В мае в мессенджерах распространялось видео, на котором внедорожником управляет несовершеннолетний. Им оказался житель Жанаозена 2004 года рождения.
В отношении отца мальчика составлены протоколы по двум статьям административного кодекса РК: часть 1 статьи 612 КоАП РК и часть 2 статьи 593 КоАП РК.
- В отношении троих водителей составлены протоколы по части 1 статьи 610 (Нарушение водителями транспортных средств установленных правил обеспечения безопасности дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств, причинившее материальный ущерб) КоАП РК. В отношении водителя автомобиля Toyota Land Cruiser составлен административный протокол по части 3 статьи 596 (Нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги, встречного разъезда или обгона) КоАП РК, - прокомментировали ролик в РОВД Мунайлинского района
Видео «Беспредел по-жанаозенски» опубликовано в «Народных новостях» в апреле 2018 года.
- На водителей составлены протоколы по части 1 статьи 596 (Движение по пешеходным дорожкам, обочинам или тротуарам в нарушение ПДД), части 1 статьи 599 (Проезд на запрещающий сигнал светофора), части 1 статьи 601 (Несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги), части 1 статьи 612 КоАП РК (Управление ТС водителем, не имеющим при себе водительское удостоверение или временное удостоверение, выданное взамен водительского удостоверения на право управления) и части 3 статьи 596 КоАП РК (Выезд на сторону проезжей части дороги, предназначенную для встречного движения, в случаях, если это запрещено правилами дорожного движения, в том числе сопряженный с разворотом или поворотом), - проинформировали в пресс-службе ДВД Мангистауской области.
Видео, на кадрах которого ПДД в дневное время нарушают три автомобиля, опубликовано тогда же, в апреле.
В мае в мессенджерах распространялось видео, на котором внедорожником управляет несовершеннолетний. Им оказался житель Жанаозена 2004 года рождения.
В отношении отца мальчика составлены протоколы по двум статьям административного кодекса РК: часть 1 статьи 612 КоАП РК и часть 2 статьи 593 КоАП РК.
Оставьте свой комментарий первым.