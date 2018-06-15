Обладателями знака «Алтын белгi» стали 47 выпусников Актау

Фото с сайта aktobetimes.kz
Сегодня, 15 июня, по словам Светланы Тулебаевой, вручили аттестаты всем выпускникам средних школ страны.
Напомним, в этом году школьники сдают выпускные экзамены в школах.
Для поступления в ВУЗы выпускники проходят Единое национальное тестирование (ЕНТ). Его планируют провести с 20 июня по 1 июля. В этом году запланировано четыре потока.
С 29 мая по 9 июня выпускники 11 классов сдавали итоговую аттестацию.
Напомним, в этом году школьники сдают выпускные экзамены в школах.
Для поступления в ВУЗы выпускники проходят Единое национальное тестирование (ЕНТ). Его планируют провести с 20 июня по 1 июля. В этом году запланировано четыре потока.
С 29 мая по 9 июня выпускники 11 классов сдавали итоговую аттестацию.