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ЛАДА.kz » Общество

Опубликовано: Сегодня, 18:46

Просмотров: 265

В ТРК «Актау» прокомментировали инцидент с эскалатором

В администрации торгового комплекса ответили на запрос Lada.kz.

Скриншот видео
- Администрация ТРК «Актау» выражает искреннее сожаление о произошедшем случае и желает скорейшего выздоровления малышу, но не готова признать своей вины и выплачивать компенсацию.

Днем 6 июня в 11:53 молодая пара с двумя детьми посетили комплекс, с их слов, с целью снятия наличной суммы с банкомата. На руках у мужчины действительно находился младший ребенок, однако трехлетний мальчик не находился рядом с ним, как утверждает мать, а на протяжении продолжительного времени, без должного внимания, бегал по объекту повышенной опасности.

В итоге, как видно на видео, ребенок побежал против направления движущегося траволатора и скатился с него.

Утверждения о том, что траволатор, на котором произошел инцидент, находился в неисправном состоянии, не состоятельны.

При соблюдении элементарных правил безопасности на объектах повышенной опасности и в обращении внимания на предостерегающие знаки, расклеенные на них, угрозы для человека они не представляют.

В ТРК «Актау» прокомментировали инцидент с эскалатором

В ТРК «Актау» прокомментировали инцидент с эскалатором

Изображение предоставлено администрацией ТРК «Актау»


Если механизм подъемника не исправен и подлежит ремонту, его незамедлительно останавливают, и он не функционирует. Аттестованными организациями ежегодно проводится техническое освидетельствование траволаторов и эскалаторов. На постоянной основе проводятся работы по их техническому обслуживанию и текущему ремонту.

На каждом этаже здания периодически совершают обход двое охранников.

Траволаторы, работающие в обоих направлениях, расположены на противоположных сторонах друг от друга. Во всем ТРК установлены более 100 камер.

В случае непредвиденных ситуаций и вопросов, посетителям следует обращаться в операторскую, расположенную на четвертом этаже. В будни сотрудники администрации работают с 09:00 до 18:00.

В выходные и праздничные дни с 08:00 и до закрытия ТРК работают дежурные администраторы и технические специалисты. В случае их нахождения в залах ТРК или на обходе, в коридоре имеются контакты дежурных.

Хотелось бы опровергнуть утверждение о том, что на момент посещения женщиной администрации на месте никого не оказалось. На протяжении 15 минут она находилась на территории офиса и заходила в несколько кабинетов. За это время она поговорила с главным инженером ТРК и инженером-электриком. Более пяти сотрудников администрации неоднократно проходили по коридорам офиса.

Относительно проишествия 6-го июня

Публикация от @ _trkaktau_








Напомним, ранее о происшествии рассказала мама трехлетнего мальчика.


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Комментарии ( 2 )

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 Satuk (Посетители) Сегодня, 19:25
Родители в ответе однозначно. Рожать не смотреть.
 
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Quwanysh Atshybaiuly (Посетители) Сегодня, 19:09
Qysqasy, yegerde trk Aqtaýda sizben bir oqys jaģdaı bolyp qalsa, trk ákimdiginiń jaýaby osyndaı bolmaq. Aman-saý júreıik aģaıyn.
 
 

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