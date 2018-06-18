Акимат Актау показал ход работ по благоустройству города

Фото пресс-службы акимата Актау
В Актау, по информации акимата, начались работы по улучшению архитектурного облика многоэтажных домов.
- Группа специалистов, приехавшая из Павлодара, сегодня начала красить торцы домов №№12, 13, 14 вдоль набережной 14 микрорайона. Работа ведется за счет компании «БС-строй». Далее специалисты продолжат красить фасады домов №№33, 33А этого же микрорайона. Спонсором выступила компания «Маяк Актау», - сообщается на страничке акимата Актау в социальной сети.
Работы, как сообщают в городской администрации, проводят в рамках программ «Ақтау серпiнi» и «Актау: 55 добрых дел».
В Актау, как ранее сообщил Далер Нуруллаев, инспектор городского отдела архитектуры и градостроительства, планируют расписать 97 домов. Торцы зданий, расположенных вдоль центральной дороги и на набережной от 4 микрорайона до гостиницы «Самал», украсят рисунки мастеров street art из Украины, России, Кыргызстана и Казахстана.
Продолжаются, как сообщает акимат, работы по озеленению и благоустройству «Дома дружбы», расположенного в 34 микрорайоне Актау.
Ранее в акимате Актау представили видео о ходе работ по реконструкции набережной в 15 микрорайоне.
Здесь запланировано озеленение и благоустройство участка площадью 7,59 Га.
- Парковка, лестница длиной 101,2 и шириной 24,4 метра появится в северной части набережной. Между лестницами будут установлены скамейки. В центральной части набережной будет установлена сцена для проведения массовых мероприятий. Кроме того, предусмотрено освещение пешеходных дорожек, - сообщили в акимате Актау.
- Группа специалистов, приехавшая из Павлодара, сегодня начала красить торцы домов №№12, 13, 14 вдоль набережной 14 микрорайона. Работа ведется за счет компании «БС-строй». Далее специалисты продолжат красить фасады домов №№33, 33А этого же микрорайона. Спонсором выступила компания «Маяк Актау», - сообщается на страничке акимата Актау в социальной сети.
Работы, как сообщают в городской администрации, проводят в рамках программ «Ақтау серпiнi» и «Актау: 55 добрых дел».
В Актау, как ранее сообщил Далер Нуруллаев, инспектор городского отдела архитектуры и градостроительства, планируют расписать 97 домов. Торцы зданий, расположенных вдоль центральной дороги и на набережной от 4 микрорайона до гостиницы «Самал», украсят рисунки мастеров street art из Украины, России, Кыргызстана и Казахстана.
Продолжаются, как сообщает акимат, работы по озеленению и благоустройству «Дома дружбы», расположенного в 34 микрорайоне Актау.
Ранее в акимате Актау представили видео о ходе работ по реконструкции набережной в 15 микрорайоне.
Здесь запланировано озеленение и благоустройство участка площадью 7,59 Га.
- Парковка, лестница длиной 101,2 и шириной 24,4 метра появится в северной части набережной. Между лестницами будут установлены скамейки. В центральной части набережной будет установлена сцена для проведения массовых мероприятий. Кроме того, предусмотрено освещение пешеходных дорожек, - сообщили в акимате Актау.
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