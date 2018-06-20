С 2019 года в Актау шестилеток обяжут идти в первый класс

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Нововведение будет действовать по всей стране.
- Сегодня закон «Об образовании» предписывает, что ребенок идет в школу в шесть или семь лет. Пока право выбора остается за родителями. Но с 2019 года в школу должны будут идти шестилетки. Начать обучение раньше очень важно. В этом возрасте ребенок способен легко воспринимать информацию, - рассказала Светлана Тулебаева.
В Министерстве образования Республики Казахстан сообщили, что в новом учебном году в первый класс принимают семилеток и детей, которым исполняется шесть лет в текущем календарном году.
- Пятилетние дети, родившиеся в сентябре-декабре, с этого года могут пойти в первый класс, так как до конца календарного года они достигнут полных шести лет и имеют право быть принятыми в школу, - сообщили в Министерстве образования и науки РК.
В ведомстве отметили, что в случае отказа в поступлении, родителям ребенка необходимо обратиться в местное управление или отдел образования.
Прием документов для поступления в школы производится с 1 июня по 30 августа. Заявления в некоторые школы можно подать онлайн.
- Сегодня закон «Об образовании» предписывает, что ребенок идет в школу в шесть или семь лет. Пока право выбора остается за родителями. Но с 2019 года в школу должны будут идти шестилетки. Начать обучение раньше очень важно. В этом возрасте ребенок способен легко воспринимать информацию, - рассказала Светлана Тулебаева.
В Министерстве образования Республики Казахстан сообщили, что в новом учебном году в первый класс принимают семилеток и детей, которым исполняется шесть лет в текущем календарном году.
- Пятилетние дети, родившиеся в сентябре-декабре, с этого года могут пойти в первый класс, так как до конца календарного года они достигнут полных шести лет и имеют право быть принятыми в школу, - сообщили в Министерстве образования и науки РК.
В ведомстве отметили, что в случае отказа в поступлении, родителям ребенка необходимо обратиться в местное управление или отдел образования.
Прием документов для поступления в школы производится с 1 июня по 30 августа. Заявления в некоторые школы можно подать онлайн.