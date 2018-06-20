Расходы жителей Мангистауской области подсчитали аналитики

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Среднедушевой уровень расходов жителей Мангистауской области в первом квартале оценили в 131 300 тенге.
Средний уровень по Казахстану составил 148 300 тенге (+11,5 процента за год).
В структуре расходов основную часть (93,2 процента) составляют платные услуги, продовольственные и непродовольственные товары. Расходы на погашение кредитов и долгов составляют в среднем 4,2 процента.
Траты на материальную помощь родственникам, выплату алиментов и налогов составили в среднем 2,6 процента от общей суммы расходов.
Самый высокий уровень расходов на душу населения зафиксирован в Алматы — 218 000 тенге, самый низкий — в Южно-Казахстанской области (106 300 тенге).
Напомним, в IV квартале 2017 года уровень среднедушевых расходов в Мангистауской области оценили в 125 700 тенге.
Средний уровень по Казахстану составил 148 300 тенге (+11,5 процента за год).
В структуре расходов основную часть (93,2 процента) составляют платные услуги, продовольственные и непродовольственные товары. Расходы на погашение кредитов и долгов составляют в среднем 4,2 процента.
Траты на материальную помощь родственникам, выплату алиментов и налогов составили в среднем 2,6 процента от общей суммы расходов.
Самый высокий уровень расходов на душу населения зафиксирован в Алматы — 218 000 тенге, самый низкий — в Южно-Казахстанской области (106 300 тенге).
Напомним, в IV квартале 2017 года уровень среднедушевых расходов в Мангистауской области оценили в 125 700 тенге.