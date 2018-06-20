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ЛАДА.kz » Общество

Опубликовано: Сегодня, 09:49

Просмотров: 373

Расходы жителей Мангистауской области подсчитали аналитики

Основной статьей расходов стали платные услуги и затраты на продовольственные и непродовольственные товары. Об этом сообщает аналитический портал Finprom.kz.

Фото с сайта pixabay.com
Среднедушевой уровень расходов жителей Мангистауской области в первом квартале оценили в 131 300 тенге.

Средний уровень по Казахстану составил 148 300 тенге (+11,5 процента за год).

Расходы жителей Мангистауской области подсчитали аналитики


В структуре расходов основную часть (93,2 процента) составляют платные услуги, продовольственные и непродовольственные товары. Расходы на погашение кредитов и долгов составляют в среднем 4,2 процента.

Траты на материальную помощь родственникам, выплату алиментов и налогов составили в среднем 2,6 процента от общей суммы расходов.

Расходы жителей Мангистауской области подсчитали аналитики


Самый высокий уровень расходов на душу населения зафиксирован в Алматы — 218 000 тенге, самый низкий — в Южно-Казахстанской области (106 300 тенге).

Напомним, в IV квартале 2017 года уровень среднедушевых расходов в Мангистауской области оценили в 125 700 тенге.


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Комментарии ( 3 )

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Ingul (Посетители) Сегодня, 11:38
Государственные "аналитики" убеждают нас, что уровень инфляции где-то 6% , а по факту выходит в 2 раза больше.
Вот так и живем.
 
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Ohotnik (Посетители) Сегодня, 11:36
И как прожить пенсионеру на 49500 тенге в месяц?
 
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Tatyana01 (Посетители) Сегодня, 11:32
Мат помощь родственникам 3750 тенге lol . Погашение кредита 6000 тенге?! Какой-то микро микро займ lol
 
 

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