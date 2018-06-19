Строительство «Скальной тропы» в Актау планируют завершить в течение 14 месяцев

Фото из группы «Город Шевченко» в социальной сети «Фейсбук»
Пешеходную зону разместят у подножия скального массива в 4А микрорайоне.
- Пещера очищена от мусора и приведена в порядок. Ведется работа по укладке брусчатки. В пещере установят скамейки для горожан и подсветят своды. Все эти работы мы планируем завершить до конца августа. На «Скальной тропе» будут установлены камеры видеонаблюдения. Жители и гости Актау смогут свободно прогуливаться по пешеходной зоне и посещать пещеру, - рассказал Марат Сюников.
Самый сложный этап строительства, по словам подрядчиков, предстоит в сентябре текущего года - запланировано обустройство пешеходной зоны от отеля Caspian Riviera до яхт-клуба в 1 микрорайоне Актау. Эти работы планируют завершить в июне 2019 года.
Реализуют проект «Скальная тропа» за счет спонсоров.
Напомним, ранее в Актау представили проект пешеходной зоны «Скальная тропа».
На побережье планируют разместить смотровые площадки, тротуары и скамейки. Скалы - подсветить и проектировать на них изображения. При строительстве тротуаров авторы проекта обещают не нарушать естественный рельеф побережья.
Авторы проекта обещали сделать пешеходную зону на скалистом побережье доступной для свободного передвижения людей с особенными потребностями.
Фото группы «Город Шевченко» в Facebook.
- Пещера очищена от мусора и приведена в порядок. Ведется работа по укладке брусчатки. В пещере установят скамейки для горожан и подсветят своды. Все эти работы мы планируем завершить до конца августа. На «Скальной тропе» будут установлены камеры видеонаблюдения. Жители и гости Актау смогут свободно прогуливаться по пешеходной зоне и посещать пещеру, - рассказал Марат Сюников.
Самый сложный этап строительства, по словам подрядчиков, предстоит в сентябре текущего года - запланировано обустройство пешеходной зоны от отеля Caspian Riviera до яхт-клуба в 1 микрорайоне Актау. Эти работы планируют завершить в июне 2019 года.
Реализуют проект «Скальная тропа» за счет спонсоров.
Напомним, ранее в Актау представили проект пешеходной зоны «Скальная тропа».
На побережье планируют разместить смотровые площадки, тротуары и скамейки. Скалы - подсветить и проектировать на них изображения. При строительстве тротуаров авторы проекта обещают не нарушать естественный рельеф побережья.
Авторы проекта обещали сделать пешеходную зону на скалистом побережье доступной для свободного передвижения людей с особенными потребностями.
Фото группы «Город Шевченко» в Facebook.