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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 17:51

Просмотров: 1081

Строительство «Скальной тропы» в Актау планируют завершить в течение 14 месяцев

Работы по реализации проекта уже начались. Их ведет ТОО «Нурсат». Об этом сообщил автор проекта Марат Сюников.

Фото из группы «Город Шевченко» в социальной сети «Фейсбук»
Пешеходную зону разместят у подножия скального массива в 4А микрорайоне.

Строительство «Скальной тропы» в Актау планируют завершить в течение 14 месяцев


Строительство «Скальной тропы» в Актау планируют завершить в течение 14 месяцев


- Пещера очищена от мусора и приведена в порядок. Ведется работа по укладке брусчатки. В пещере установят скамейки для горожан и подсветят своды. Все эти работы мы планируем завершить до конца августа. На «Скальной тропе» будут установлены камеры видеонаблюдения. Жители и гости Актау смогут свободно прогуливаться по пешеходной зоне и посещать пещеру, - рассказал Марат Сюников.

Строительство «Скальной тропы» в Актау планируют завершить в течение 14 месяцев


Строительство «Скальной тропы» в Актау планируют завершить в течение 14 месяцев


Строительство «Скальной тропы» в Актау планируют завершить в течение 14 месяцев


Самый сложный этап строительства, по словам подрядчиков, предстоит в сентябре текущего года - запланировано обустройство пешеходной зоны от отеля Caspian Riviera до яхт-клуба в 1 микрорайоне Актау. Эти работы планируют завершить в июне 2019 года.

Реализуют проект «Скальная тропа» за счет спонсоров.

Напомним, ранее в Актау представили проект пешеходной зоны «Скальная тропа».

На побережье планируют разместить смотровые площадки, тротуары и скамейки. Скалы - подсветить и проектировать на них изображения. При строительстве тротуаров авторы проекта обещают не нарушать естественный рельеф побережья.

Авторы проекта обещали сделать пешеходную зону на скалистом побережье доступной для свободного передвижения людей с особенными потребностями.

Фото группы «Город Шевченко» в Facebook.


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Комментарии ( 5 )

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Едрапед (Посетители) Сегодня, 19:35
Цитата: Satuk
Осталось власть предержащим взглянуть внутрь микрорайонов и навести там порядок от тротуаров

А потом начать убирать в скалах, ибо гадюшник может быть тот ещё...

Государство упорно пытается делать вид, что оно мне Родина
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • Критика
 Satuk (Посетители) Сегодня, 18:51
Цитата: Критика
Мне тоже понравилось!) Старожил!)

 Живу тут оооочень давно.многие вообще до этого возраста*срока* не дотягивают по жизни. uhmylka
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • Satuk
 Критика (Посетители) Сегодня, 18:40
Мне тоже понравилось!) Старожил!)
 
-1
  • Satuk
 Не поддерживаю Поддерживаю
Quwanysh Atshybaiuly (Посетители) Сегодня, 18:26
Kútemiz onda ...
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +3
  • Критика
  • ЁмоЁ
  • Ingul
 Satuk (Посетители) Сегодня, 18:01
Всё будет красиво и шикарно, меня старожила радует стремление власти и людей облагородить берег и придать красивый облик нашему городу,согласитесь старожилы нынешний город это просто восторг по облагораживанию против бывшего города,столько цветов вдоль дорог нет даже в столице. Осталось власть предержащим взглянуть внутрь микрорайонов и навести там порядок от тротуаров и внутри микрорайоных дорог до вырубки сухостоя и посадки новых деревьев,и до полива последних. Вроде ничего не забыл. uhmylka
 
 

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