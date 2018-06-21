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ЛАДА.kz » Общество

Тимур Ниталиев

Опубликовано: Сегодня, 16:49

Просмотров: 535

Почему в Актау днем горят фонари?

На вопрос, интересующий горожан, ответил Айтбай Аймаганбетов, исполняющий обязанности директора ГКП «АУЭС».

Фото из архива Lada.kz
Фонари уличного освещения, как рассказал Айтбай Аймаганбетов, включают для выявления повреждений кабелей.

- Иногда выявляются повреждения в кабелях, и, чтобы найти их и немедленно устранить, нужно включить фонари, - отметил Айтбай Аймаганбетов.

Изношено и нуждается в ремонте, по словам исполняющего обязанности директора ГКП «АУЭС», 67% оборудования компании.

- В этом году планируем отремонтировать 29 трансформаторных подстанций. На эти цели выделено 148 миллионов тенге. Проблем с подачей электроэнергии нет, но в летний период объём ее потребления увеличился на 15%, - отметил Айтбай Аймаганбетов.

Напомним, опоры уличного освещения в Актау, как сообщил Аглен Сарсенгалиев, начальник службы по ремонту и обслуживанию сетей освещения ГКП «АУЭС»,осматривают ежедневно. Выявленные дефекты устраняются немедленно. На состояние опор уличного освещения жители Актау могут пожаловаться в ГКП «АУЭС».



Почему в Актау днем горят фонари?


Почему в Актау днем горят фонари?

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