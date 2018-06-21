Почему в Актау днем горят фонари?

Фото из архива Lada.kz
Фонари уличного освещения, как рассказал Айтбай Аймаганбетов, включают для выявления повреждений кабелей.
- Иногда выявляются повреждения в кабелях, и, чтобы найти их и немедленно устранить, нужно включить фонари, - отметил Айтбай Аймаганбетов.
Изношено и нуждается в ремонте, по словам исполняющего обязанности директора ГКП «АУЭС», 67% оборудования компании.
- В этом году планируем отремонтировать 29 трансформаторных подстанций. На эти цели выделено 148 миллионов тенге. Проблем с подачей электроэнергии нет, но в летний период объём ее потребления увеличился на 15%, - отметил Айтбай Аймаганбетов.
Напомним, опоры уличного освещения в Актау, как сообщил Аглен Сарсенгалиев, начальник службы по ремонту и обслуживанию сетей освещения ГКП «АУЭС»,осматривают ежедневно. Выявленные дефекты устраняются немедленно. На состояние опор уличного освещения жители Актау могут пожаловаться в ГКП «АУЭС».
- Иногда выявляются повреждения в кабелях, и, чтобы найти их и немедленно устранить, нужно включить фонари, - отметил Айтбай Аймаганбетов.
Изношено и нуждается в ремонте, по словам исполняющего обязанности директора ГКП «АУЭС», 67% оборудования компании.
- В этом году планируем отремонтировать 29 трансформаторных подстанций. На эти цели выделено 148 миллионов тенге. Проблем с подачей электроэнергии нет, но в летний период объём ее потребления увеличился на 15%, - отметил Айтбай Аймаганбетов.
Напомним, опоры уличного освещения в Актау, как сообщил Аглен Сарсенгалиев, начальник службы по ремонту и обслуживанию сетей освещения ГКП «АУЭС»,осматривают ежедневно. Выявленные дефекты устраняются немедленно. На состояние опор уличного освещения жители Актау могут пожаловаться в ГКП «АУЭС».
Фото и видео пользователей Lada.kz
Оставьте свой комментарий первым.