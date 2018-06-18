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ЛАДА.kz » Общество

Тимур Ниталиев

Опубликовано: Сегодня, 16:55

Просмотров: 312

Аглен Сарсенгалиев: Опоры уличного освещения в Актау осматриваются ежедневно

Выявленные дефекты устраняются немедленно. На состояние опор уличного освещения жители Актау могут пожаловаться в ГКП «АУЭС». Об этом сообщил Аглен Сарсенгалиев, начальник службы по ремонту и обслуживанию сетей освещения ГКП «АУЭС».

Упавшая опора в Мунайлинском районе. Фото предоставил Аглен Сарсенгалиев
Ежедневно, по словам Аглена Сарсенгалиева, специалисты ГКП «АУЭС» осматривают опоры уличного освещения.

- При выявлении недочетов специалисты устраняют их немедленно. В вечернее время мониторинг проводит дежурная смена. В случае обнаружения дефектов опор уличного освещения горожане могут сообщить об этом по телефону: 57 12 08, - рассказал Аглен Сарсенгалиев.

Начальник службы по ремонту и обслуживанию сетей освещения ГКП «АУЭС» рассказал подробности инцидента, который произошел 15 июня, в результате чего пострадавшего мужчину госпитализировали в реанимацию Мангистауской областной больницы.

- Люди думают, что опора уличного освещения упала на пострадавшего. Но это не так. На самом деле, водитель автомобиля Toyota Camry пытался избежать наезда на пешехода. Однако он задел пострадавшего, после чего врезался в столб. Опора упала не на человека, а на землю. Данная линия уличного освещения находится в Мунайлинском районе, но обслуживается нами. Юристы занимаются данным инцидентом, - сказал Аглен Сарсенгалиев.

Ранее при ДТП, которое произошло 4 апреля в 13 микрорайоне Актау, оказался поврежден фонарный столб, который пришлось демонтировать. Ущерб в ГКП «АУЭС» предварительно оценили в сумму от 400 до 450 тысяч тенге.



- Направлен запрос в управление внутренних дел Актау. Идёт судебный процесс по установлению виновника происшествия, - отметил Аглен Сарсенгалиев.


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