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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 11:03

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В Мангистау в первый класс пойдут более 16 тысяч детей

Первый школьный звонок прозвенит для 16 600 мангистауских детей. Об этом сообщил исполняющий обязанности руководителя управления образования Нурлыбек Койжанов на аппаратном совещании в областном акимате.

Фото из архива "Лады"
По данным управления образования, в области работает 271 дошкольная организация, 143 школы, 27 организаций профессионально-технического образования, 15 организаций дополнительного образования.

Праздничная линейка пройдет 1 сентября, несмотря на официальный выходной.

- В школу 1 сентября пойдут 134 129 учеников, из них 16 600 первоклассников. Свои двери для школьников откроют 143 государственных и пять частных школ. Кроме того, в этом году открыто девять новых школ. Из местного бюджета для приобретения учебников и учебных материалов было выделено 1 миллиард 546 миллионов 512 тысяч тенге, - сказал Нурлыбек Койжанов.

Напомним, что с 2019 года в Актау шестилеток обяжут идти в первый класс.


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