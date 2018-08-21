В Мангистау в первый класс пойдут более 16 тысяч детей

Фото из архива "Лады"
По данным управления образования, в области работает 271 дошкольная организация, 143 школы, 27 организаций профессионально-технического образования, 15 организаций дополнительного образования.
Праздничная линейка пройдет 1 сентября, несмотря на официальный выходной.
- В школу 1 сентября пойдут 134 129 учеников, из них 16 600 первоклассников. Свои двери для школьников откроют 143 государственных и пять частных школ. Кроме того, в этом году открыто девять новых школ. Из местного бюджета для приобретения учебников и учебных материалов было выделено 1 миллиард 546 миллионов 512 тысяч тенге, - сказал Нурлыбек Койжанов.
Напомним, что с 2019 года в Актау шестилеток обяжут идти в первый класс.
Праздничная линейка пройдет 1 сентября, несмотря на официальный выходной.
- В школу 1 сентября пойдут 134 129 учеников, из них 16 600 первоклассников. Свои двери для школьников откроют 143 государственных и пять частных школ. Кроме того, в этом году открыто девять новых школ. Из местного бюджета для приобретения учебников и учебных материалов было выделено 1 миллиард 546 миллионов 512 тысяч тенге, - сказал Нурлыбек Койжанов.
Напомним, что с 2019 года в Актау шестилеток обяжут идти в первый класс.
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