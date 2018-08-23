В Актау второй раз обокрали магазин моторных масел

Кадр из видео
Злоумышленники проникли в магазин ночью через крышу, проделав там небольшое отверстие. Воры, их было два человека, находились в магазине около часа.
- Сейф был взломан. Украден один миллион 890 тысяч тенге. Накануне вечером я должен был отвезти их в банк, но просто по времени не успел. Незадолго до кражи мы меняли крышу в магазине. Я нашел этих рабочих, их допрашивали полицейские. Пока не нашли того, кто это сделал. Камера видеонаблюдения зафиксировала, что были парень и девушка. Полицейские возбудили уголовное дело по статье кража, – рассказал Сергей Двойных, директор магазина.
Это уже не первая кража магазина моторных масел «Mobil 1». В феврале прошлого года неизвестные проникли в магазин и украли 276 тысяч тенге.
- Сейф был взломан. Украден один миллион 890 тысяч тенге. Накануне вечером я должен был отвезти их в банк, но просто по времени не успел. Незадолго до кражи мы меняли крышу в магазине. Я нашел этих рабочих, их допрашивали полицейские. Пока не нашли того, кто это сделал. Камера видеонаблюдения зафиксировала, что были парень и девушка. Полицейские возбудили уголовное дело по статье кража, – рассказал Сергей Двойных, директор магазина.
Это уже не первая кража магазина моторных масел «Mobil 1». В феврале прошлого года неизвестные проникли в магазин и украли 276 тысяч тенге.