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ЛАДА.kz » Общество

Кая Снегова

Опубликовано: Сегодня, 17:21

Просмотров: 1249

В Актау второй раз обокрали магазин моторных масел

Кража произошла в магазине моторных масел «Mobil 1». Неизвестные извлекли из сейфа почти два миллиона тенге. Об этом сообщил директор торговой точки.

Кадр из видео
Злоумышленники проникли в магазин ночью через крышу, проделав там небольшое отверстие. Воры, их было два человека, находились в магазине около часа.

- Сейф был взломан. Украден один миллион 890 тысяч тенге. Накануне вечером я должен был отвезти их в банк, но просто по времени не успел. Незадолго до кражи мы меняли крышу в магазине. Я нашел этих рабочих, их допрашивали полицейские. Пока не нашли того, кто это сделал. Камера видеонаблюдения зафиксировала, что были парень и девушка. Полицейские возбудили уголовное дело по статье кража, – рассказал Сергей Двойных, директор магазина.

Это уже не первая кража магазина моторных масел «Mobil 1». В феврале прошлого года неизвестные проникли в магазин и украли 276 тысяч тенге.



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Комментарии ( 4 )

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mer (Посетители) Сегодня, 19:18
Сейф бумажный.
 
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Placida (Посетители) Сегодня, 18:27
А где находится этот магазин? Не в 12-ом ли мкр?
 
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  • Владимир
  • Имярек
 12-й регион (Посетители) Сегодня, 17:42
Это уже не первая кража магазина

И не последняя,раз хозяин такой крахобор.Видно,не пошло ему уроком прошлогодняя кража.Установи систему сигнализации с датчиками движения. umnik Обратись в охранное агенство с группой быстрого реагирования
 
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Владимир (Посетители) Сегодня, 17:27
Хотелось бы видео посмотреть. А так - красавчики!
 
 

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