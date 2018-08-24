Жалобу водителей на перекрытые дороги в жилом массиве прокомментировали в ДВД Мангистауской области

Фото очевидцев
Некоторые въезды и выезды, по сообщению ведомства, перекрыли подрядчики, которые ремонтируют дороги в жилом массиве.
- С целью снижения транспортного потока проводятся работы по организации объездного пути. Во избежание возникновения препятствий подрядная организация по согласованию с местным исполнительным органом ограничила движение на некоторых участках улиц жилого массива, - сообщили в пресс-службе ДВД области.
За умышленное создание препятствий для движения транспортных средств, по сообщению ведомства, предусмотрена административная ответственность по статье 614 КоАП РК.
- Горожанам, которые самовольно перекроют дороги, грозит штраф, - отметили в полиции.
Напомним, водители Актау пожаловались, что в связи с ремонтом дороги до ХГМЗ автолюбители вынуждены объезжать этот участок дороги через жилой массив. По их словам, жители некоторых улиц самовольно стали перекрывать въезды и выезды бетонными блоками.
- С целью снижения транспортного потока проводятся работы по организации объездного пути. Во избежание возникновения препятствий подрядная организация по согласованию с местным исполнительным органом ограничила движение на некоторых участках улиц жилого массива, - сообщили в пресс-службе ДВД области.
За умышленное создание препятствий для движения транспортных средств, по сообщению ведомства, предусмотрена административная ответственность по статье 614 КоАП РК.
- Горожанам, которые самовольно перекроют дороги, грозит штраф, - отметили в полиции.
Напомним, водители Актау пожаловались, что в связи с ремонтом дороги до ХГМЗ автолюбители вынуждены объезжать этот участок дороги через жилой массив. По их словам, жители некоторых улиц самовольно стали перекрывать въезды и выезды бетонными блоками.