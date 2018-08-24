«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Пятница, 24 Августа
+28...+25
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 360.55 KZT
  • €1 = 417.01 KZT
  • 1 RUB = 5.31 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 14:39

Просмотров: 1374

Жалобу водителей на перекрытые дороги в жилом массиве прокомментировали в ДВД Мангистауской области

Факт самовольного перекрытия дорог жителями жилого массива «Туған Ел» (бывший «Синтез») не подтвердился. Об этом сообщили в пресс-службе ДВД Мангистауской области.

Фото очевидцев
Некоторые въезды и выезды, по сообщению ведомства, перекрыли подрядчики, которые ремонтируют дороги в жилом массиве.

- С целью снижения транспортного потока проводятся работы по организации объездного пути. Во избежание возникновения препятствий подрядная организация по согласованию с местным исполнительным органом ограничила движение на некоторых участках улиц жилого массива, - сообщили в пресс-службе ДВД области.

Жалобу водителей на перекрытые дороги в жилом массиве прокомментировали в ДВД Мангистауской области


За умышленное создание препятствий для движения транспортных средств, по сообщению ведомства, предусмотрена административная ответственность по статье 614 КоАП РК.

- Горожанам, которые самовольно перекроют дороги, грозит штраф, - отметили в полиции.

Напомним, водители Актау пожаловались, что в связи с ремонтом дороги до ХГМЗ автолюбители вынуждены объезжать этот участок дороги через жилой массив. По их словам, жители некоторых улиц самовольно стали перекрывать въезды и выезды бетонными блоками.


Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 


Новости по теме:

Комментарии ( 6 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Quwanysh Atshybaiuly (Посетители) Сегодня, 17:35
Полицейские каждый божий день нарушают ПДД и ничего, отмазка найдется.
А теперь представим, что ни один а все дома какого дачного улицы сообща огородили дорогу. И если даже один человек это сделает, как вы будете искать? По центру города гуляет полуголый мэн, и даже этого вы найти не можете. Так что, теперь то после такого показательного примера, дачники возьмутся за дело.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • Око
 Kain-Livesy (Посетители) Сегодня, 17:08
Akosha,когда я хоронил близкого мне человека, почему-то смог обойтись без того, чтоб перекрывать проезд перед своим домом.

Как я уже сказал - не против юрт как таковых, но часто те, кто их устанавливают не думают о окружающих.
Если вдруг не дай бог потребуется проезд скорой а на дороге юрта - тут уже не про уважение речь.
А на прошлой неделе проснулся утром в 7 часов от запаха гари. Первая мысль - квартира горит. Оказалось - на футбольной площадке соседнего дома поставили юрту и что-то готовили на костре. Не знаю, чем они его там топили, но вся квартира ужасно провоняла.
А еще иногда после юрт остаётся мусор, а помои выливают под корни деревьев, которые итак страдают от недополива.

Добро всегда побеждает зло: кто победил - тот и добро!
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • Quwanysh Atshybaiuly
 Akosha (Посетители) Сегодня, 16:59
Kain-Livesy,
в большинстве случаев, юрты ставят когда похороны..
я родом из Севера и в первые годы моего проживания в Актау, меня это тоже дико раздражало.. но!!! сейчас, прожив тут более 10 лет, проникнув в суть, почему люди вынуждены ставить юрты в случае садака или даже той-кудалык.. я уже отношусь с пониманием... машину свою пристрою куда нибудь подальше от двора и пройдусь пешком.. мне это не составляет труда.
я также с уважением и терпеливо отношусь когда у подъезда открытый гроб с покойником стоит и люди проводят церемонию прощания..

так что, ребята, давайте жить дружно и уважать др друга, быть более терпеливыми др другу..
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Око (Посетители) Сегодня, 15:58
За умышленное создание препятствий для движения транспортных средств, по сообщению ведомства, предусмотрена административная ответственность по статье 614 КоАП РК.

- Горожанам, которые самовольно перекроют дороги, грозит штраф, - отметили в полиции.


о, как! look Буду в 102 звонить терь как только снова дорогу у дома перекроют.

всё вижу
 
-1
  • kk13
 Не поддерживаю Поддерживаю +10
  • Око
  • Швейк
  • синдбад
  • анжела
  • Santa
  • Bamb00k
  • alesha
  • 12-й регион
  • мунайши73
  • greenpark
 Kain-Livesy (Посетители) Сегодня, 15:49
вот интересно - часто сталкиваюсь с тем, что при установке юрт внутри микрорайона блокируют проезд (юртой, машинами, камнями). В таких случаях тоже будут штрафовать по статье 614 КоАП РК?

против самих юрт ничего не имею, если они не мешают другим. Но сомневаюсь, что смогу спокойно так же поставить большую палатку во дворе и жарить шашлык, например.

Добро всегда побеждает зло: кто победил - тот и добро!
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +3
  • arman
  • abadan
  • greenpark
 сембай (Посетители) Сегодня, 15:00
Кулибины наши ремонтники дорог - новые виды препятствий придумали (бетонные плиты, сгнившие деревья, песок), и никакого запрещающего знака ПДД. Зато по согласованию с местным исполнительным органом !
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика