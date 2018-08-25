В Актау появится smart-школа

Фото пресс-службы акима Актау
По данным пресс-службы, в школе № 29 будут работать STEM-лаборатории, умные теплицы и голографические информационные уголки. Кроме того, в школе будут отслеживать посещаемость при помощи чипов.
- Дополнительно STEM-лаборатории будут работать еще в 25 школах области. В Мангистауском политехническом колледже откроется центр повышения квалификации для IT-специалистов, преподавателей информатики и студентов, - сообщает пресс-служба акимата.
24 августа в Актау прошла августовская конференция педагогических работников области на тему «Человеческий капитал в условиях четвертой промышленной революции». В ней принял участие и глава региона Ералы Тугжанов.
Участие в конференции приняли участие свыше 400 человек, в том числе председатель комитета по контролю в сфере образования МОН РК Л. Болебаева, представители Назарбаев Интеллектуальной школы (НИШ,) руководители районных и городских отделов.
- Интеграция молодых людей в научно-исследовательские работы и их внедрение в производственно-технологическую среду – должно стать одной из наших главных задач. Необходимо содействовать развитию государственной программы «Цифровой Казахстан», в том числе цифровизации сферы образования, а также развитие IT и инженерных специальностей. Необходимо увеличить скорость интернета в учебных заведениях с 4-10 МБ до 60-100 Мб, и использовать его грамотно и в полном объеме. Также надо оборудовать классные комнаты современными компьютерами, LED дисплеями и приобрести новые модели инструментов по робототехнике. С этой целью в этом году из местного бюджета предусмотрено 300 миллионов тенге для покупки компьютеров. Поздравляю всех педагогов с началом нового учебного года, и выражаю благодарность за ваш вклад в развитие системы образования и в воспитание подрастающего поколения, - сказал аким области Ералы Тугжанов.
По данным пресс-службы акима области, в регионе работает 271 дошкольная организация, 143 школы, 27 организаций профессионально-технического образования, 15 организаций дополнительного образования. Ежегодно в регионе открывается около 20 детских садов, 93% детей в возрасте 3-6 лет охвачены дошкольным образованием. К концу года охват составит 97%. В этом году 1 сентября в школу пойдут 134 129 учеников, из них 16600 первоклассников. Свои двери для школьников откроют 143 государственных и пять частных школ. Кроме того, в этом году открыто девять новых школ.
Глава региона поручил улучшить качество дошкольного образования, в частности, укрепить материально-техническую базу детских садов, приобрести необходимое оборудование и повысить квалификацию кадров.
После конференции прошло торжественное награждение педагогов. Глава региона вручил педагогам благодарственные письма, нагрудные знаки почетных работников образования РК и почетные грамоты министра образования и науки.
- Дополнительно STEM-лаборатории будут работать еще в 25 школах области. В Мангистауском политехническом колледже откроется центр повышения квалификации для IT-специалистов, преподавателей информатики и студентов, - сообщает пресс-служба акимата.
24 августа в Актау прошла августовская конференция педагогических работников области на тему «Человеческий капитал в условиях четвертой промышленной революции». В ней принял участие и глава региона Ералы Тугжанов.
Участие в конференции приняли участие свыше 400 человек, в том числе председатель комитета по контролю в сфере образования МОН РК Л. Болебаева, представители Назарбаев Интеллектуальной школы (НИШ,) руководители районных и городских отделов.
- Интеграция молодых людей в научно-исследовательские работы и их внедрение в производственно-технологическую среду – должно стать одной из наших главных задач. Необходимо содействовать развитию государственной программы «Цифровой Казахстан», в том числе цифровизации сферы образования, а также развитие IT и инженерных специальностей. Необходимо увеличить скорость интернета в учебных заведениях с 4-10 МБ до 60-100 Мб, и использовать его грамотно и в полном объеме. Также надо оборудовать классные комнаты современными компьютерами, LED дисплеями и приобрести новые модели инструментов по робототехнике. С этой целью в этом году из местного бюджета предусмотрено 300 миллионов тенге для покупки компьютеров. Поздравляю всех педагогов с началом нового учебного года, и выражаю благодарность за ваш вклад в развитие системы образования и в воспитание подрастающего поколения, - сказал аким области Ералы Тугжанов.
По данным пресс-службы акима области, в регионе работает 271 дошкольная организация, 143 школы, 27 организаций профессионально-технического образования, 15 организаций дополнительного образования. Ежегодно в регионе открывается около 20 детских садов, 93% детей в возрасте 3-6 лет охвачены дошкольным образованием. К концу года охват составит 97%. В этом году 1 сентября в школу пойдут 134 129 учеников, из них 16600 первоклассников. Свои двери для школьников откроют 143 государственных и пять частных школ. Кроме того, в этом году открыто девять новых школ.
Глава региона поручил улучшить качество дошкольного образования, в частности, укрепить материально-техническую базу детских садов, приобрести необходимое оборудование и повысить квалификацию кадров.
После конференции прошло торжественное награждение педагогов. Глава региона вручил педагогам благодарственные письма, нагрудные знаки почетных работников образования РК и почетные грамоты министра образования и науки.