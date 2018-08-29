Житель Актау оспорил комиссию банка в суде

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Житель Актау Р., как сообщает пресс-служба суда, заключил договор с банком в 2016 году. Общая сумма потребительского займа составила 3 120 450 тенге.
Истец, согласно договору, ежемесячно оплачивал комиссию в размере 9237 тенге. Общая сумма составила 240 162 тенге. Клиент банка оспорил комиссию в суде.
- Суд признал требования истца законными. Со стороны банка выявлены нарушения потребительских прав истца. Комиссионные платежи взысканы в пользу клиента, - сообщили в пресс-службе суда.
Решение вступило в законную силу.
Напомним, ранее юрист проконсультировал, какие банковские комиссии могут вернуть жители Мангистау.
Истец, согласно договору, ежемесячно оплачивал комиссию в размере 9237 тенге. Общая сумма составила 240 162 тенге. Клиент банка оспорил комиссию в суде.
- Суд признал требования истца законными. Со стороны банка выявлены нарушения потребительских прав истца. Комиссионные платежи взысканы в пользу клиента, - сообщили в пресс-службе суда.
Решение вступило в законную силу.
Напомним, ранее юрист проконсультировал, какие банковские комиссии могут вернуть жители Мангистау.