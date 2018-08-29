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ЛАДА.kz » Общество

Александр Рыжих

Опубликовано: Сегодня, 14:47

Просмотров: 854

Житель Актау оспорил комиссию банка в суде

Комиссия за обслуживание займа, которую выплатил истец, составила 240 162 тенге. Суд обязал банк вернуть сумму в пользу клиента. Об этом сообщает пресс-служба суда №2 Актау.

Фото с сайта pixabay.com
Житель Актау Р., как сообщает пресс-служба суда, заключил договор с банком в 2016 году. Общая сумма потребительского займа составила 3 120 450 тенге.

Истец, согласно договору, ежемесячно оплачивал комиссию в размере 9237 тенге. Общая сумма составила 240 162 тенге. Клиент банка оспорил комиссию в суде.

- Суд признал требования истца законными. Со стороны банка выявлены нарушения потребительских прав истца. Комиссионные платежи взысканы в пользу клиента, - сообщили в пресс-службе суда.

Решение вступило в законную силу.

Напомним, ранее юрист проконсультировал, какие банковские комиссии могут вернуть жители Мангистау.


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Комментарии ( 1 )

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 Владимир (Посетители) Сегодня, 15:28
И уж поверьте - не один житель уже это сделал. Даже не 10 и не 100.

Незаконные комиссии, надбавки, скрытые проценты и прочее - это обычная практика любого Казахстанского банка.

Проверьте возможность вернуть незаконные комиссии от своего кредита. Консультация юриста стоит недорого!

А ещё лучше не брать кредиты и по возможности с банками не связывать вообще.
 
 

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