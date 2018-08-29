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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 15:49

Просмотров: 1549

В Актау скончался главный инженер ГКП «АУЭС» Василий Галкин

Заслуженный энергетик СНГ и Казахстана ушел из жизни 27 августа в Актау. Ему было 57 лет.

Фото из архива Lada.kz
Василий Кимович проработал более 30 лет в ГКП «АУЭС».

Василий Галкин был открытым человеком, высококлассным специалистом и профессионалом своего дела. Редакция газеты «Лада» сотрудничала с главным инженером ГКП «АУЭС» много лет.

Светлая память о Василии Кимовиче - отзывчивом и чутком человеке - навсегда сохранится в сердцах его товарищей по работе, друзей и всех знавших его горожан.

Редакция газеты «Лада» выражает соболезнования родным и близким в связи с невосполнимой утратой.

Ниже мы приводим несколько статей с комментариями Василия Галкина.

Василий Галкин: Этим летом отключения электроэнергии происходят реже.

Василий Галкин: Электроснабжение в 7, 9 и 14 микрорайонах Актау восстановят в течение часа.

Василий Галкин рассказал о причине отключения электроэнергии в 4 микрорайоне Актау.

Василий Галкин: Максимальная нагрузка на электросети в Актау была зафиксирована 3 августа.


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Комментарии ( 7 )

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 Thornhill (Посетители) Сегодня, 17:21
Жаль, уходят настоящие профессионалы.
 
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 12-й регион (Посетители) Сегодня, 16:45
Редакция газеты «Лада» выражает соболезнования родным и близким в связи с невосполнимой утратой.

Присоединяюсь...
Земля--пухом unsmile
 
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 Ян (Посетители) Сегодня, 16:39
Царствие небесное хорошему человеку. rose rose
 
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 Quwanysh Atshybaiuly (Посетители) Сегодня, 16:38
Соболезнование родным и близким.
 
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 пипл (Посетители) Сегодня, 16:31
Земля ему пухом.
Простой был человек, и без гонора...
Мало сейчас таких...
 
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 Владимир (Посетители) Сегодня, 16:16
Жаль конечно, рано ушёл. Что такое 57...
 
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 Ingul (Посетители) Сегодня, 16:14
Очень жаль! Хороший был человек: скромный, без гонора, хороший специалист.
Конечно и у него были ошибки, но часто они делались под давлением "сверху".
Царствие ему небесное!
 
 

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