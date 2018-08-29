В Актау скончался главный инженер ГКП «АУЭС» Василий Галкин

Фото из архива Lada.kz
Василий Кимович проработал более 30 лет в ГКП «АУЭС».
Василий Галкин был открытым человеком, высококлассным специалистом и профессионалом своего дела. Редакция газеты «Лада» сотрудничала с главным инженером ГКП «АУЭС» много лет.
Светлая память о Василии Кимовиче - отзывчивом и чутком человеке - навсегда сохранится в сердцах его товарищей по работе, друзей и всех знавших его горожан.
Редакция газеты «Лада» выражает соболезнования родным и близким в связи с невосполнимой утратой.
Ниже мы приводим несколько статей с комментариями Василия Галкина.
Василий Галкин: Этим летом отключения электроэнергии происходят реже.
Василий Галкин: Электроснабжение в 7, 9 и 14 микрорайонах Актау восстановят в течение часа.
Василий Галкин рассказал о причине отключения электроэнергии в 4 микрорайоне Актау.
Василий Галкин: Максимальная нагрузка на электросети в Актау была зафиксирована 3 августа.
Василий Галкин был открытым человеком, высококлассным специалистом и профессионалом своего дела. Редакция газеты «Лада» сотрудничала с главным инженером ГКП «АУЭС» много лет.
Светлая память о Василии Кимовиче - отзывчивом и чутком человеке - навсегда сохранится в сердцах его товарищей по работе, друзей и всех знавших его горожан.
Редакция газеты «Лада» выражает соболезнования родным и близким в связи с невосполнимой утратой.
Ниже мы приводим несколько статей с комментариями Василия Галкина.
Василий Галкин: Этим летом отключения электроэнергии происходят реже.
Василий Галкин: Электроснабжение в 7, 9 и 14 микрорайонах Актау восстановят в течение часа.
Василий Галкин рассказал о причине отключения электроэнергии в 4 микрорайоне Актау.
Василий Галкин: Максимальная нагрузка на электросети в Актау была зафиксирована 3 августа.