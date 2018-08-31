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ЛАДА.kz » Общество

Кая Снегова

Опубликовано: Сегодня, 18:35

Просмотров: 586

Прокуратура: Материалы дела об избиении жителей Жанаозена переданы в управление собственной безопасности

Расследование дела об избиении Самата Калиева и Бекзата Койлыбаева ведется по статье «Пытки». По итогам расследования будет дана оценка действиям полицейских. Об этом сообщили в надзорном органе.

Фото Алии Сисенбаевой
Прокуратура Жанаозена, как сообщается в официальном релизе, передала материалы уголовного дела в управление собственной безопасности (УСБ) ДВД Мангистауской области.

- По подозрению в совершении преступления, предусмотренного частями 1,3 и 4 статьи 192 УК РК (Разбой), 28 августа текущего года задержаны двое подозреваемых. В их отношении избрана мера пресечения – залог. От их родителей в прокуратуру Жанаозена 29 августа поступило заявление о пытках. Собранные материалы прокуратуры направлены в УСБ ДВД области. Проводится досудебное расследование по части 1 статьи 146 УК РК (Пытки). По результатам расследования будет дана оценка действиям сотрудников полиции, – сообщается в официальном релизе прокуратуры Жанаозена.


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