Прокуратура: Материалы дела об избиении жителей Жанаозена переданы в управление собственной безопасности

Фото Алии Сисенбаевой

Прокуратура Жанаозена, как сообщается в официальном релизе, передала материалы уголовного дела в управление собственной безопасности (УСБ) ДВД Мангистауской области.



- По подозрению в совершении преступления, предусмотренного частями 1,3 и 4 статьи 192 УК РК (Разбой), 28 августа текущего года задержаны двое подозреваемых. В их отношении избрана мера пресечения – залог. От их родителей в прокуратуру Жанаозена 29 августа поступило заявление о пытках. Собранные материалы прокуратуры направлены в УСБ ДВД области. Проводится досудебное расследование по части 1 статьи 146 УК РК (Пытки). По результатам расследования будет дана оценка действиям сотрудников полиции, – сообщается в официальном релизе прокуратуры Жанаозена.