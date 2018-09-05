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ЛАДА.kz » Общество

Александр Рыжих

Опубликовано: Сегодня, 12:52

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В ТОО «МАЭК-Казатомпром» рассказали об износе основного энергетического оборудования

Руководство ТОО «МАЭК-Казатомпром» дало отчет о выполнении инвестиционных программ за 2015-2017 годы перед представителями департамента комитета по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей МНЭ РК по Мангистауской области.

Фото Рашида Исмагилова
На данный момент в состав ТОО «МАЭК-Казатомпром» входят две теплоэлектроцентрали ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2, одна тепловая электростанция (ТЭС), завод приготовления дистиллята и промышленного тепловодоснабжения (ЗПДиПТВС), а также ремонтный завод. Численность работников составляет 3700 человек.

Установленная электрическая мощность электростанций МАЭК составляет 1330 МВт, тепловой энергии – 1753 Гкал/час, питьевой воды – 75 000 кубических метров в сутки, технической воды – 43 586 кубометров в сутки.

Как сообщили в ТОО «МАЭК-Казатомпром», физический износ основного оборудования растет и на сегодняшний день оставил 76%. В связи с этим за 2015-2017 годы был произведен капитальный ремонт 10 217 метров трубопроводов на сумму 690 миллионов тенге, а также капремонт греющей камеры ДОУ-11 на сумму 124 миллиона тенге.

В свою очередь, существующие тарифы МАЭК утверждены полномочным органом в рамках инвестиционных программ на 2015-2019 годы. Они действуют с 1 сентября 2015 года по 1 сентября 2019 года, если стоимость стратегического сырья, например, газа, не повысится. Лишь в этом случае компания-монополист имеет право повысить цену на тарифы.

В данный момент снижение объемов отпуска технической воды обусловлено тем, что большая часть населения города переходит на использование питьевой воды в бытовых целях.

В настоящее время на расширение, восстановление, обновление и поддержку производственных активов дополнительно было направлено средств на сумму более 150 миллионов тенге.

Напомним, ранее аким области рассказал о степени износа оборудования ТОО «МАЭК-Казатомпром»


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