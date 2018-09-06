Скульптура «Кобыз» украсила набережную Актау

Фото со страницы городского акимата в Facebook
В скульптуре представлены кобыз и символ единства народа - шанырак. Высота композиции четыре метра.
- Композиция выдержит и жару, и холод. Несомненно, необычный дар станет одной из городских достопримечательностей, - отметили в городском акимате.
Напомним, в июне новый архитектурный объект вызвал недоумение у жителей Актау.
- Композиция выдержит и жару, и холод. Несомненно, необычный дар станет одной из городских достопримечательностей, - отметили в городском акимате.
Напомним, в июне новый архитектурный объект вызвал недоумение у жителей Актау.