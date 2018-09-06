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ЛАДА.kz » Общество

Александр Рыжих

Опубликовано: Сегодня, 11:44

Просмотров: 695

Скульптура «Кобыз» украсила набережную Актау

Композиция стала подарком Каракиянского района к 55-летию города. Об этом сообщили в городском акимате.

Фото со страницы городского акимата в Facebook
В скульптуре представлены кобыз и символ единства народа - шанырак. Высота композиции четыре метра.

- Композиция выдержит и жару, и холод. Несомненно, необычный дар станет одной из городских достопримечательностей, - отметили в городском акимате.

Напомним, в июне новый архитектурный объект вызвал недоумение у жителей Актау.


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Комментарии ( 1 )

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murasocer (Посетители) Сегодня, 14:19
главное чтобы не испортили краской как кораблик на площади у городского акимата.
 
 

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