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ЛАДА.kz » Общество

Кая Снегова

Опубликовано: Сегодня, 15:11

Просмотров: 193

Бакытжан Бекмуратов: С 2019 года ГКП «АУЭС» передает полномочия АО «МРЭК»

Этот и другие вопросы электроэнергетики Мангистауской области представители компании обсудили в ходе пресс-тура с участием департамента по регулированию естественных монополий, защиты конкуренции и прав потребителей Министерства национальной экономики РК по Мангистауской области.

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За два года АО «МРЭК», транспортирующее электроэнергию от производителя - ТОО «МАЭК-Казатомпром» до потребителей, инвестировало более 13 миллиардов тенге в модернизацию подстанций и оборудование.

Бакытжан Бекмуратов: С 2019 года ГКП «АУЭС» передает полномочия АО «МРЭК»


- С 2019 года ГКП «АУЭС», ГКП «Мангистау Энерго», ГКП «Акшукургазсервис», ГКП «Бейнеуэнергосервис», ГКП «Озеньэнергосервис» и другие государственные электропередающие организации передадут свои полномочия и сети АО «МРЭК». Главная цель - улучшение качества снабжения потребителей и модернизация сетей. Сокращение передающих организаций позволит снизить предельные тарифы на передачу электроэнергии. В Мангистауской области будет установлен единый тариф. Все делается для потребителей,- сказал Бакытжан Бекмуратов, заместитель руководителя департамента по регулированию естественных монополий, защиты конкуренции и прав потребителей Министерства национальной экономики РК по Мангистауской области.

Представителей антимонопольного ведомства ознакомили с уже реализованными проектами АО «МРЭК» и запланированными на 2018 и 2019 годы.

Проекты 2016 года:

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Бакытжан Бекмуратов: С 2019 года ГКП «АУЭС» передает полномочия АО «МРЭК»


Проекты 2017 года:

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- Проведенные работы обеспечат надежность электроснабжения потребителей и повысят безопасность обслуживающего персонала. Значительно уменьшатся аварийные отключения, связанные с изношенностью и морально устаревшим оборудованием, - сказал Галымжан Рахимжанов, заместитель председателя правления по развитию и обеспечению АО «МРЭК».

Бакытжан Бекмуратов: С 2019 года ГКП «АУЭС» передает полномочия АО «МРЭК»


Бакытжан Бекмуратов: С 2019 года ГКП «АУЭС» передает полномочия АО «МРЭК»


Бакытжан Бекмуратов: С 2019 года ГКП «АУЭС» передает полномочия АО «МРЭК»


В 2018 году АО «МРЭК» намерено инвестировать в проекты около 6 миллиардов тенге.

- До конца года завершится строительство линии электропередачи (ЛЭП-220кВ) от Актау в сторону нефтяного месторождения Каражанбас и от подстанции «Узень» до «Плато» с заменой трансформаторов. Активно ведется модернизация оборудования на подстанциях в селах Тиген, Жармыш, Кызыл-Туран, Уштаган, Шайыр, Кызан, Тущыкудук, Саускан, Бекет-Ата, Аккудык, Акжигит. Это позволит значительно улучшить качество энергоснабжения потребителей, - рассказали в АО «МРЭК».

Средства, выделенные в рамках инвестиционной программы, по информации компании, осваиваются в полном объеме.

- В 2019 году запланировано строительство линий электропередачи в Каракиянском районе для крестьянских хозяйств. В планах также модернизация оборудования на нефтепромысле энергоузла Узень. На 2019 год запланирована модернизация оборудования на подстанциях в Мангистауском районе и Форт-Шевченко, - сообщили в компании.

Для справки:
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Участники пресс-тура ранее посетили ТОО «МАЭК-Казатомпром», где рассказали об износе основного оборудования. Комбинат стал вторым объектом, который посетили представители департамента по регулированию естественных монополий, защиты конкуренции и прав потребителей Министерства национальной экономики РК по Мангистауской области.

Первым объектом стало ГКП «КЖСА».

На балансе предприятия, как сообщили представители ГКП, состоит 1308 километров инженерных сетей, из них водопроводных сетей – 498,4 километра, тепловых – 476,2 километра, сетей водоотведения – 333,2 километра, две насосных станции подкачки тепловых сетей, канализационные очистные сооружения биологической очистки сточных вод (КОС-1) производительностью 24000 м³/с, центральный узел водоснабжения производительностью 12000 м³/с.

Действующие тарифы введены в действие 1 сентября 2015 года. С учетом скорректированных в качестве чрезвычайной регулирующей меры и компенсирующего тарифа, вводимого с 1 сентября 2018 года, они составляют:

- на подачу питьевой воды в размере 85,28 тенге за 1 м³;
- по подачу технической воды в размере 61,40 тенге за 1 м³;
- на отвод сточных вод в размере 55,16 тенге за 1 м³;
- на подачу горячей воды в размере 99,10 тенге за 1 м³;
- на передачу тепла в размере 712,16 тенге за 1 Ккал.

На реконструкцию объектов водоснабжения, согласно инвестиционной программе на 2015-2019 годы, выделено свыше 494 миллионов тенге из собственных средств предприятия.

Работы, выполненные в 2015 году:

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Работы, выполненные в 2016 году:

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Работы, выполненные в 2017 году:

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- В 2018 году, в связи с первоочередной необходимостью, запланированы работы по реконструкции инженерных сетей в 28 микрорайоне, 28А микрорайоне, 24 микрорайоне, 26 микрорайоне. Работы начаты, на сегодняшний день отремонтировано 3,3 километра сетей на сумму 47,6 миллиона тенге. Корректировку инвестиционного плана планируется произвести до октября текущего года, в соответствии с нормами и требованиями действующего антимонопольного законодательства РК, - сообщили в ГКП «КЖСА».


Бакытжан Бекмуратов: С 2019 года ГКП «АУЭС» передает полномочия АО «МРЭК»
Бакытжан Бекмуратов: С 2019 года ГКП «АУЭС» передает полномочия АО «МРЭК»
Бакытжан Бекмуратов: С 2019 года ГКП «АУЭС» передает полномочия АО «МРЭК»
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