Бакытжан Бекмуратов: С 2019 года ГКП «АУЭС» передает полномочия АО «МРЭК»

1. Введен в эксплуатацию новый объект «Региональный диспетчерский центр» (РДЦ). Основной целью создания регионального диспетчерского центра является обеспечение бесперебойного, гарантированного и надежного функционирования энергосистемы Мангистауской области.

2. Внедрена автоматизированная система коммерческого учёта электроэнергии (АСКУЭ) в сетях 6-10/0,4 кВ. Система учета АСКУЭ обеспечивает оперативное и гарантированное получение точных данных по потреблению электроэнергии, что в конечном итоге привело к снижению потерь электроэнергии за счет выявления фактов ее хищения и быстрого выявления аварийных ситуаций.

3. Произведена замена комплектного распределительного устройства наружной установки КРУН-6 кВ на нефтепромысле Каражанбас.

4. Проведена модернизация оборудования открытых распределительных устройств 35 кВ на подстанциях энергоузла Узень, с охватом города Жанаозен и нефтепромысла.

1. Проведена реконструкция оборудования открытых и закрытых распределительных устройств на подстанциях энергоузла Узень и Жетыбай.

2. Произведена замена силовых трансформаторов на двух подстанциях энергоузла Жетыбай: «БКНС-2» и «БКНС-3».

3. Строительство линии электропередач (ЛЭП-220кВ) Актау-Каражанбас и Узень-Плато. Оба проекта переходящие на 2018 год.

АО «МРЭК» - компания в Мангистауской области, сосредоточенная на передаче и распределении электрической энергии. Основной объем потребления электроэнергии, транспортируемой по сетям АО «Мангистауская распределительная электросетевая компания», приходится на объекты нефтегазового сектора региона.

Проведен капитальный ремонт на сумму 71,7 миллиона тенге, отремонтировано четыре километра трубопроводов. Исполнение плана составило 100 процентов. Реконструированы инженерные сети питьевого и технического водоснабжения в 3 и 12 микрорайонах.

Проведен капитальный ремонт 3,6 километра сетей на сумму 54,6 миллиона тенге. Проведены работы по реконструкции инженерных сетей питьевой и технической воды в 13 микрорайоне.

Проведена реконструкция инженерных сетей питьевого и технического водоснабжения протяженностью 3,6 километра на сумму 33 миллиона тенге.