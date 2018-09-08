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ЛАДА.kz » Общество

Опубликовано: Сегодня, 08:04

Просмотров: 278

Исследование: Объем услуг дошкольных учреждений Мангистауской области вырос за год на 8,6 процента

Данные об услугах по дошкольному воспитанию и обучению предоставил портал Energyprom.kz.

Фото из архива Lada.kz
По итогам II квартала 2018 года, как сообщает портал, объем услуг по дошкольному воспитанию в Мангистауской области составил 3 306 миллионов тенге. За год показатель вырос на 8,6 процента - с 3 044 миллионов тенге.

Объем услуг по дошкольному воспитанию и обучению в Казахстане составил 84 006 миллионов тенге. Рост за год составил 16,2 процента.

- Самые дорогие услуги детских садов и развивающих центров для малышей в Астане, Алматы и Шымкенте, - сообщает портал.

К августу, по информации Energyprom.kz, стоимость одного посещения дошкольного учреждения обходилась родителям воспитанников в 823 тенге.

Напомним, ранее в управлении образования Мангистауской области рассказали о готовности к новому учебному году.


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Комментарии ( 1 )

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babnik (Посетители) Сегодня, 08:53
Книг в школе нет покупаем сами bravo
 
 

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