Исследование: Объем услуг дошкольных учреждений Мангистауской области вырос за год на 8,6 процента

Фото из архива Lada.kz
По итогам II квартала 2018 года, как сообщает портал, объем услуг по дошкольному воспитанию в Мангистауской области составил 3 306 миллионов тенге. За год показатель вырос на 8,6 процента - с 3 044 миллионов тенге.
Объем услуг по дошкольному воспитанию и обучению в Казахстане составил 84 006 миллионов тенге. Рост за год составил 16,2 процента.
- Самые дорогие услуги детских садов и развивающих центров для малышей в Астане, Алматы и Шымкенте, - сообщает портал.
К августу, по информации Energyprom.kz, стоимость одного посещения дошкольного учреждения обходилась родителям воспитанников в 823 тенге.
Напомним, ранее в управлении образования Мангистауской области рассказали о готовности к новому учебному году.
Объем услуг по дошкольному воспитанию и обучению в Казахстане составил 84 006 миллионов тенге. Рост за год составил 16,2 процента.
- Самые дорогие услуги детских садов и развивающих центров для малышей в Астане, Алматы и Шымкенте, - сообщает портал.
К августу, по информации Energyprom.kz, стоимость одного посещения дошкольного учреждения обходилась родителям воспитанников в 823 тенге.
Напомним, ранее в управлении образования Мангистауской области рассказали о готовности к новому учебному году.