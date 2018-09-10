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ЛАДА.kz » Общество

Александр Рыжих

Опубликовано: Сегодня, 14:12

Просмотров: 806

Актау вошел в тройку городов-лидеров программы «7-20-25»

С начала работы программы ипотечного жилищного кредитования жители региона подали 202 заявления. По числу обращений Актау занимает третье место в республике. Лидеры - Астана и Алматы. Об этом рассказал Айдар Ашитов, заместитель директора Мангистауского филиала Национального Банка РК.

Фото с сайта pixabay.com
Из 202 обращений одобрены 147 заявок.

Участниками ипотечной программы стали семь банков - «Банк ЦентрКредит», «Halyk Bank», «Евразийский банк», «Цеснабанк», «АТФБанк», «Bank RBK» и «Жилстройсбербанк». Максимальная сумма займа в Актау составляет 25 миллионов тенге. О других условиях займа можно прочитать здесь.

Как сообщает Atameken business channel, в Казахстане по программе «7-20-25» одобрено 1 190 заявок на сумму 14 миллиардов тенге.

Напомним, в мае заместитель председателя Национального банка Казахстана Олег Смоляков рассказал о том, кто может участвовать в госпрограмме.

Позже была утверждена программа жилищного кредитования «7-20-25».


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Комментарии ( 2 )

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strana.kz (Посетители) Сегодня, 17:01
Jack,
я тоже искала там где пишут что 0 заявления )))))))) чтобы это написать
 
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 Jack (Посетители) Сегодня, 15:04
Интересно получается. В одной статье пишут чтов Мангистау - ноль заявлений, тут пишут что мы в лидерах. И кому верить?

"По информации Национального банка РК, ипотечной компании "Баспана", по программе "7-20-25" по стране зарегистрировано всего лишь 1803 заявки, из них одобрены 1190.

Это даже не один процент от стоящих в очереди на получение жилья 1,5 миллиона человек и одного миллиона – на получение земельных участков!

Например, в Туркестанской и Мангистауской областях – ноль заявлений.


https://www.lada.kz/another_news/62449-7-20-25-deputaty-vozmuscheny-tempami-i-su
mmami-kreditovaniya-v-oblastyah-rk.html
 
 

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