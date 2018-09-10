Актау вошел в тройку городов-лидеров программы «7-20-25»

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Из 202 обращений одобрены 147 заявок.
Участниками ипотечной программы стали семь банков - «Банк ЦентрКредит», «Halyk Bank», «Евразийский банк», «Цеснабанк», «АТФБанк», «Bank RBK» и «Жилстройсбербанк». Максимальная сумма займа в Актау составляет 25 миллионов тенге. О других условиях займа можно прочитать здесь.
Как сообщает Atameken business channel, в Казахстане по программе «7-20-25» одобрено 1 190 заявок на сумму 14 миллиардов тенге.
Напомним, в мае заместитель председателя Национального банка Казахстана Олег Смоляков рассказал о том, кто может участвовать в госпрограмме.
Позже была утверждена программа жилищного кредитования «7-20-25».
Участниками ипотечной программы стали семь банков - «Банк ЦентрКредит», «Halyk Bank», «Евразийский банк», «Цеснабанк», «АТФБанк», «Bank RBK» и «Жилстройсбербанк». Максимальная сумма займа в Актау составляет 25 миллионов тенге. О других условиях займа можно прочитать здесь.
Как сообщает Atameken business channel, в Казахстане по программе «7-20-25» одобрено 1 190 заявок на сумму 14 миллиардов тенге.
Напомним, в мае заместитель председателя Национального банка Казахстана Олег Смоляков рассказал о том, кто может участвовать в госпрограмме.
Позже была утверждена программа жилищного кредитования «7-20-25».