В Актау пострадавшей собаке нашли приют

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Собака получила кличку Ула и, как рассказала Светлана, чувствует себя хорошо на новом месте. Ее навещал ветеринар и семья Магомадовых.
Уле, как отметил ветеринар Андрей Леваковский, требуется еще, как минимум, два месяца постоянного лечения и ухода. Осмотрев швы, он отметил, что у собаки спали отеки.
Семья Магомадовых помогает женщине материально, привозит лекарства и все необходимое для лечения Улы. После ее полного выздоровления они планируют отвезти собаку на производственный объект, где Уле предстоит выполнять роль охранника.
В ближайшее время Магомадовы планируют обратиться в полицию.
Напомним, собаку с перерезанным горлом семья Магомадовых обнаружила у дома №29 в 7 микрорайоне Актау.
Уле, как отметил ветеринар Андрей Леваковский, требуется еще, как минимум, два месяца постоянного лечения и ухода. Осмотрев швы, он отметил, что у собаки спали отеки.
Семья Магомадовых помогает женщине материально, привозит лекарства и все необходимое для лечения Улы. После ее полного выздоровления они планируют отвезти собаку на производственный объект, где Уле предстоит выполнять роль охранника.
В ближайшее время Магомадовы планируют обратиться в полицию.
Напомним, собаку с перерезанным горлом семья Магомадовых обнаружила у дома №29 в 7 микрорайоне Актау.