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ЛАДА.kz » Общество

Александр Рыжих

Опубликовано: Сегодня, 15:45

Просмотров: 324

В Актау пострадавшей собаке нашли приют

На передержку животное, которому перерезали горло, взяла семья, проживающая на даче. Об этом рассказала Светлана Магомадова, жительница Актау, которая спасла пострадавшую собаку.

Скриншот видео
Собака получила кличку Ула и, как рассказала Светлана, чувствует себя хорошо на новом месте. Ее навещал ветеринар и семья Магомадовых.

Уле, как отметил ветеринар Андрей Леваковский, требуется еще, как минимум, два месяца постоянного лечения и ухода. Осмотрев швы, он отметил, что у собаки спали отеки.

Семья Магомадовых помогает женщине материально, привозит лекарства и все необходимое для лечения Улы. После ее полного выздоровления они планируют отвезти собаку на производственный объект, где Уле предстоит выполнять роль охранника.

В ближайшее время Магомадовы планируют обратиться в полицию.



Напомним, собаку с перерезанным горлом семья Магомадовых обнаружила у дома №29 в 7 микрорайоне Актау.


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Комментарии ( 1 )

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  • Mishanya1985
 Морской (Посетители) Сегодня, 16:08
За собаку,иногда переживаешь больше,чем за некоторых приматов...
 
 

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