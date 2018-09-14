В Актау планируют построить завод по производству химической продукции

Проект завода

Запустить завод планируют к середине 2020 года. Ожидается, что завод будет выпускать 40 тысяч тонн каустической соды, 60 тысяч тонн соляной кислоты, 20 тысяч тонн хлорида кальция и 4 700 тонн гипохлорита натрия в год.



- На сегодняшний день потребности Казахстана в каустической соде составляют свыше 100 тысяч тонн в год. Наблюдается значительный дефицит, который лишь частично покрывается (26 тысяч тонн в год) казахстанским производством. Остальной необходимый объем продукции импортируется в Казахстан из Китая и России. Планируемая к производству продукция обладает высоким экспортным потенциалом и будет поставляться в приграничные страны, в которых, согласно исследованию рынка, наблюдается значительный дефицит данной химической продукции. Используемая технология производства методом мембранного электролиза на сегодняшний день является самым передовым и экологически безопасным методом производства каустической соды и хлоросодержащей продукции, - сообщили в ТОО «Topan Chemical Industries».



Основной целью строительства завода по производству каустической соды и хлоросодержащей продукции, как сообщили в компании, является снижение импортозависимости путем обеспечения внутреннего рынка страны продукцией местного производства.



- Строительство крупного отечественного завода по производству каустической соды и хлоросодержащей продукции окажет положительный социально-экономический эффект как для региона, так и для страны в целом, благодаря созданию 120 рабочих мест и налоговых поступлений в государственный бюджет, - отметили в ТОО «Topan Chemical Industries».



Стоимость проекта составляет 70 миллионов долларов США.



Фото проекта из архива ТОО «Topan Chemical Industries»