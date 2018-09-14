«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Пятница, 14 Сентября
+29...+27
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 375.31 KZT
  • €1 = 436.07 KZT
  • 1 RUB = 5.48 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Общество

Станислава Куцай

Опубликовано: Сегодня, 11:13

Просмотров: 1649

В Актау планируют построить завод по производству химической продукции

Завод по производству каустической соды и хлоросодержащей продукции появится в специальной экономической зоне «Морпорт Актау». Он будет производить химическую продукцию для нужд нефтегазовой, нефтеперерабатывающей, химической, горнорудной и других отраслей промышленности Республики Казахстан. Об этом рассказали в ТОО «Topan Chemical Industries».

Проект завода
Запустить завод планируют к середине 2020 года. Ожидается, что завод будет выпускать 40 тысяч тонн каустической соды, 60 тысяч тонн соляной кислоты, 20 тысяч тонн хлорида кальция и 4 700 тонн гипохлорита натрия в год.

- На сегодняшний день потребности Казахстана в каустической соде составляют свыше 100 тысяч тонн в год. Наблюдается значительный дефицит, который лишь частично покрывается (26 тысяч тонн в год) казахстанским производством. Остальной необходимый объем продукции импортируется в Казахстан из Китая и России. Планируемая к производству продукция обладает высоким экспортным потенциалом и будет поставляться в приграничные страны, в которых, согласно исследованию рынка, наблюдается значительный дефицит данной химической продукции. Используемая технология производства методом мембранного электролиза на сегодняшний день является самым передовым и экологически безопасным методом производства каустической соды и хлоросодержащей продукции, - сообщили в ТОО «Topan Chemical Industries».

Основной целью строительства завода по производству каустической соды и хлоросодержащей продукции, как сообщили в компании, является снижение импортозависимости путем обеспечения внутреннего рынка страны продукцией местного производства.

- Строительство крупного отечественного завода по производству каустической соды и хлоросодержащей продукции окажет положительный социально-экономический эффект как для региона, так и для страны в целом, благодаря созданию 120 рабочих мест и налоговых поступлений в государственный бюджет, - отметили в ТОО «Topan Chemical Industries».

Стоимость проекта составляет 70 миллионов долларов США.

Фото проекта из архива ТОО «Topan Chemical Industries»


Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 8 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Thornhill (Посетители) Сегодня, 15:27
Я полагаю это китайцы мутят. На последнем съезде компартии они приняли решение, что все грязные и химические предприятия вынесут за пределы китая. а у себя оставят только экологически чистые и высокотехнологические производства.

Используемая технология производства ... является .... экологически безопасным методом ...., - сообщили в ТОО «Topan Chemical Industries».


Никто вам не поверил.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • akma_d
  • МарияГол
 сембай (Посетители) Сегодня, 15:03
Актау. 29 мая. "Казахстан Сегодня" - Весной 2009 года начнется создание Каспийского энергетического хаба в Актау. Об этом сообщил аким Мангистауской области Крымбек Кушербаев, выступая перед участниками международной научно-практической конференции "VI Международные Надировские чтения", передает корреспондент агентства.
"Что касается "Актау-Сити", то правительство Объединенных Арабских Эмиратов поддержало проект. Там было несколько проектов: это Энергетический хаб, "Актау-Сити" и Кендерли, связанный с увеличением морских операций. (...) Мы определили 2,5 тысячи гектаров земли, чтобы можно было строить жилье по современным стандартам. Они выделили деньги, были выделены земельные участки, но с оговоркой: "Если в течение трех лет ничего не будет построено, земля будет возвращаться государству". Хотя они заплатили бюджету и они вернули эти деньги", - пояснил ситуацию Крымбек Кушербаев.
Запустили в 2011 году завод по сборке планшетов и мониторов, в свободной экономической зоне "Морпорт Актау". Бюджет 600 миллионов тенге поддержка государства по программе Индустриального и инновационного развития! Правительство планирует внедрять программы на казахском языке и направлять эти планшеты в школы. Закупили оборудование и в итоге получаем:Финансовая полиция сделала вывод о том, что данный проект был изначально инициирован в целях совершения мошенничества в отношении государства под идеей создания первого в стране завода по производству планшетников. Напомним, что в Актау предполагалось производить 67 000 планшетников, 40 000 телевизоров и 43 000 мониторов в год. Данный проект вошёл в программу форсированной индустриализации, и в декабре 2011 года был торжественно запущен в эксплуатацию во время телемоста, посвященного 20-летию независимости с участием Президента РК.
Который из этих проекто реализован?
Все руководство области и СЭЗ "Морпорт Актау" приезжие на какое-то время. Здоровье и будущее полуострова их мало волнует. Отсюда и отношение к местной экологии.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • Thornhill
 Erlan84 (Дизайнер) Сегодня, 14:59
а че они у себя в Астане не построят?
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • Abik
  • Ingul
 Valderrama (Посетители) Сегодня, 13:22
Завод планшетников тоже начинался хорошо...
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +5
  • Dagestan
  • abadan
  • Ну Ну
  • Abik
  • Thornhill
 valesa (Посетители) Сегодня, 12:54
Всех,кто так возмущался и выставлял в инет каждый чих КазАзота,поздравляю,у вас прибавится эмоций! Производство каустической соды и соляной кислоты в непосредственной близости к морю и ближе к городу-это вам еще один повод беспокоиться о своём здоровье.
Палка о двух концах:
с одной стороны- развитие промышленности- чем больше,тем лучше! В нашем регионе катастрофическая ситуация с работой. Если подойти с умом- открывать производства и готовить свои кадры,то можно облегчить социальную напряженность. У многих казахов,особенно у переселенцев,по 5-7,а то и больше детей...Это хорошо,но детки растут,их кормить,лечить,учить и устраивать на работу...куда?
Второе-близость строительства к морю-экономически выгоднее,чем далеко за городом,в бескрайней степи.
Но с точки зрения экологии,учитывая наши реалии распилить и хапнуть,увы,проблем добавится! Бедный наш Каспий help
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • Thornhill
  • Ingul
 Имярек (Посетители) Сегодня, 12:31
vnshds,
Солидарен с вам...Планов у наших чинуш грамодье, а на деле как бы из казны по более кусок урвать

Жизнь всегда достаточно плоха, что бы желание жить лучше никогда не покидало человечество. Сенека
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +3
  • kolu411
  • Thornhill
  • Ingul
 дорожник (Посетители) Сегодня, 11:49
Думаю после уничтожения таких флагманов химической индустрии как ХГМЗ, СКЗ, ЗПМ мы с лёгкостью справимся и с новым заводиком

Жить нужно непременно хорошо
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +11
  • bekenova
  • Normal
  • kolu411
  • valesa
  • dolph02071075
  • mer
  • Pankration and MMA
  • Dagestan
  • master_kz
  • Abik
  • Thornhill
 vnshds (Посетители) Сегодня, 11:30
Слово химический и знание сегодняшнего раздолбайства и взяточничества наводит на нехорошие мысли об экологии. А говорили курорт сделать хотят.

Памятуя о лисьих хвостах с АТЗ и регулярных запахах нефти со стороны мор порта, а теперь ещё и это, возникает мысль - надо валить...
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика