Еще один полицейский автомобиль на автобусной остановке сняли на видео в Актау

Кадр видео
На возмущение автора видео блюститель порядка ответил, что он остановил нарушителя и включил проблесковые маячки. Свою вину полицейский в итоге все же признал.
Редакция Lada.kz ожидает официальный ответ от пресс-службы ДВД Мангистустаской области.
Напомним, ранее парковку полицейских на остановке засняли по дороге в сторону 33 микрорайона.
В полиции позже сообщили, что ведется служебная проверка.
Редакция Lada.kz ожидает официальный ответ от пресс-службы ДВД Мангистустаской области.
Напомним, ранее парковку полицейских на остановке засняли по дороге в сторону 33 микрорайона.
В полиции позже сообщили, что ведется служебная проверка.
Оставьте свой комментарий первым.