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ЛАДА.kz » Общество

Станислава Куцай

Опубликовано: Сегодня, 15:42

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Министр рассказал СМИ о невозможности размещения военных баз в Актау

Информацию о планах по размещению военных баз США в регионе министр информации и коммуникаций РК назвал фейком. Об этом Даурен Абаев сообщил программе «Открытый диалог» на телеканале «Хабар», передает Tengrinews.kz.

Иллюстративное фото
Даурен Абаев, как сообщает Tengrinews.kz со ссылкой на телеканал «Хабар», подчеркнул, что актауская конвенция запрещает присутствие на Каспийском море вооруженных сил, которые не принадлежат прикаспийским странам.

Министр информации и коммуникаций РК напомнил, что конвенция провозглашает превращение Каспия в зону мира, дружбы, добрососедства и сотрудничества.

- Казахстан априори не может допустить присутствие на территории Каспийского моря иностранных вооруженных сил и, тем более, размещение их военных баз на своем побережье. Конечно, другое дело - транзит через территорию Казахстана специальных грузов для международных сил, содействие безопасности в Афганистане. Это содействие в деэскалации терроризма в этом регионе и сохранении мира, в том числе в этом регионе, - отметил Даурен Абаев.

Ранее, как сообщает Tengrinews.kz, в МИД Казахстана поясняли, что есть планы о коммерческом железнодорожном транзите американских нелетальных грузов через территорию Казахстана для продолжения весьма необходимых для международного сообщества операций в поддержку правительства Афганистана. В ведомстве отметили, что перевозка должна осуществляться безостановочно в закрытых контейнерах под постоянным сопровождением казахстанской национальной компании.

- Ни о каких военных базах на Каспии речь не идет. Повторяем, что транзит используется только для невоенных грузов. Понятно, что для транзита задействована не только территория Казахстана, но и других стран, расположенных на маршрутах транспортировки от США до Афганистана, - подчеркнули в ведомстве. По данным МИД РК, аналогичный транзит раньше обеспечивался и российской стороной.

Напомним, пятый каспийский саммит прошел в Актау 12 августа. По итогам встречи президенты Азербайджана, Ирана, Казахстана, России и Туркменистана подписали Конвенцию о правовом статусе Каспийского моря.


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