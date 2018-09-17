Министр рассказал СМИ о невозможности размещения военных баз в Актау

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Даурен Абаев, как сообщает Tengrinews.kz со ссылкой на телеканал «Хабар», подчеркнул, что актауская конвенция запрещает присутствие на Каспийском море вооруженных сил, которые не принадлежат прикаспийским странам.
Министр информации и коммуникаций РК напомнил, что конвенция провозглашает превращение Каспия в зону мира, дружбы, добрососедства и сотрудничества.
- Казахстан априори не может допустить присутствие на территории Каспийского моря иностранных вооруженных сил и, тем более, размещение их военных баз на своем побережье. Конечно, другое дело - транзит через территорию Казахстана специальных грузов для международных сил, содействие безопасности в Афганистане. Это содействие в деэскалации терроризма в этом регионе и сохранении мира, в том числе в этом регионе, - отметил Даурен Абаев.
Ранее, как сообщает Tengrinews.kz, в МИД Казахстана поясняли, что есть планы о коммерческом железнодорожном транзите американских нелетальных грузов через территорию Казахстана для продолжения весьма необходимых для международного сообщества операций в поддержку правительства Афганистана. В ведомстве отметили, что перевозка должна осуществляться безостановочно в закрытых контейнерах под постоянным сопровождением казахстанской национальной компании.
- Ни о каких военных базах на Каспии речь не идет. Повторяем, что транзит используется только для невоенных грузов. Понятно, что для транзита задействована не только территория Казахстана, но и других стран, расположенных на маршрутах транспортировки от США до Афганистана, - подчеркнули в ведомстве. По данным МИД РК, аналогичный транзит раньше обеспечивался и российской стороной.
Напомним, пятый каспийский саммит прошел в Актау 12 августа. По итогам встречи президенты Азербайджана, Ирана, Казахстана, России и Туркменистана подписали Конвенцию о правовом статусе Каспийского моря.
Министр информации и коммуникаций РК напомнил, что конвенция провозглашает превращение Каспия в зону мира, дружбы, добрососедства и сотрудничества.
- Казахстан априори не может допустить присутствие на территории Каспийского моря иностранных вооруженных сил и, тем более, размещение их военных баз на своем побережье. Конечно, другое дело - транзит через территорию Казахстана специальных грузов для международных сил, содействие безопасности в Афганистане. Это содействие в деэскалации терроризма в этом регионе и сохранении мира, в том числе в этом регионе, - отметил Даурен Абаев.
Ранее, как сообщает Tengrinews.kz, в МИД Казахстана поясняли, что есть планы о коммерческом железнодорожном транзите американских нелетальных грузов через территорию Казахстана для продолжения весьма необходимых для международного сообщества операций в поддержку правительства Афганистана. В ведомстве отметили, что перевозка должна осуществляться безостановочно в закрытых контейнерах под постоянным сопровождением казахстанской национальной компании.
- Ни о каких военных базах на Каспии речь не идет. Повторяем, что транзит используется только для невоенных грузов. Понятно, что для транзита задействована не только территория Казахстана, но и других стран, расположенных на маршрутах транспортировки от США до Афганистана, - подчеркнули в ведомстве. По данным МИД РК, аналогичный транзит раньше обеспечивался и российской стороной.
Напомним, пятый каспийский саммит прошел в Актау 12 августа. По итогам встречи президенты Азербайджана, Ирана, Казахстана, России и Туркменистана подписали Конвенцию о правовом статусе Каспийского моря.
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