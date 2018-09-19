Алия Джумахатова: Число малолетних беременных в Мангистау вряд ли сократится

Фото из Сети интернет

С начала года в ОПЦ мамами стали 20 девушек в возрасте от 15 до 18 лет.



Двое из них, 15-летние девушки, забеременели в браке. Их украли по обычаю.



Почти все поступившие в медучреждение, по словам специалистов, оказались не готовы к беременности и самим родам.



Давление, заболевания сердца и почек - обычные патологии таких пациентов. Именно из-за этих заболеваний шестерых из 20 будущих мам врачам пришлось готовить к искусственным родам.



- Если поступают уже с отеками, то обычно приходится родоразрешать. Естественно ребенок будет недоношенным, незрелым. Cитуация с юными мамами на спад вряд ли пойдет. Слишком быстро нынешние девушки хотят повзрослеть. И большое влияние на это оказывает интернет, - рассказала Алия Джумахатова.