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ЛАДА.kz » Общество

Кая Снегова

Опубликовано: Сегодня, 15:50

Просмотров: 1038

Алия Джумахатова: Число малолетних беременных в Мангистау вряд ли сократится

Влияние на ситуацию оказывает раннее взросление и зависимость от интернета. Об этом рассказала Алия Джумахатова, заведующая отделением патологии беременных областного перинатального центра (ОПЦ).

Фото из Сети интернет
С начала года в ОПЦ мамами стали 20 девушек в возрасте от 15 до 18 лет.

Двое из них, 15-летние девушки, забеременели в браке. Их украли по обычаю.

Почти все поступившие в медучреждение, по словам специалистов, оказались не готовы к беременности и самим родам.

Давление, заболевания сердца и почек - обычные патологии таких пациентов. Именно из-за этих заболеваний шестерых из 20 будущих мам врачам пришлось готовить к искусственным родам.

- Если поступают уже с отеками, то обычно приходится родоразрешать. Естественно ребенок будет недоношенным, незрелым. Cитуация с юными мамами на спад вряд ли пойдет. Слишком быстро нынешние девушки хотят повзрослеть. И большое влияние на это оказывает интернет, - рассказала Алия Джумахатова.


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Комментарии ( 6 )

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master_kz (Посетители) Сегодня, 17:58
Цитата: Sazan
здесь налицо дремучесть, именуемая в народе обычаями, и религиозное мракобесие.

плюс школьное любовище uhmylka Дальше будет больше, процесс идет.
 
-1
  • Ingul
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Ариель (Посетители) Сегодня, 17:13
А мне кажется можно сделать официальный возраст совершеннолетия с 16 лет. Что бы кроме возможности вступать "во взрослую жизнь" с этого возраста наступала бы и полная уголовная ответственность, возможность получить водительское удостоверение и т.д.

Сейчас дети быстро учатся и находиться в школе 11 лет получая от нерадивых учителей абсолютно ненужную информацию - совершенный бред. Закончил школу в 14, в 15 поступил в ВУЗ, либо нарабатываешь себе стаж.

По крайней мере это омолодит общество и частично решит проблему, с пенсионным возрастом, например. Да и вообще жизнь у людей будет как то раньше начинаться, зачем столько времени терять в школе, да под родительским крылом?

Что касается темы статьи - интернет тут ну вообще никак не при делах. Это всё было и ДО его появления и точно будет ПОСЛЕ (если такое будет).
 
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  • Lady_M
 Ян (Посетители) Сегодня, 17:04
Двое из них, 15-летние девушки, забеременели в браке. Их украли по обычаю.
По обычаю гор question Воров надо привлекать за растление малолетних и даже за пидофилизм. Одно дело *украли* совершеннолетнюю почти всегда по согласию,другое дело спёрли ребёнка и надругались прикрыв свой зад типа обычаем.
 
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  • leo529
  • Mestnyi
  • Ян
  • Akosha
  • Lady_M
 yuriy.v (Посетители) Сегодня, 16:55
двое в браке в 15 лет родили? Какой ЗАГС зарегистрировал брак в 14-15 лет? Я так понимаю что об обычае узнали в интернете? Такой вывод сделать нужно?
 
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  • Taidan
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  • master_kz
  • Lady_M
  • kz1990
 Sazan (Посетители) Сегодня, 16:26
Влияние на ситуацию оказывает раннее взросление и зависимость от интернета. Об этом рассказала Алия Джумахатова
Двое из них, 15-летние девушки, забеременели в браке. Их украли по обычаю.

что то не бьются эти два пункта между собой.
здесь налицо дремучесть, именуемая в народе обычаями, и религиозное мракобесие.
 
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  • Taidan
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  • Мимоза
  • leo529
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 Lady_M (Посетители) Сегодня, 16:18
Двое из них, 15-летние девушки, забеременели в браке. Их украли по обычаю.


И большое влияние на это оказывает интернет



аааа, вон оно что интернет виноват. простите а первые две как в браке в 15 лет оказались? тоже интернет расписал их???

давайте начинать с традиций, где в 18 лет должны уже чай разливать а не учиться....и тут вины интернета я не вижу совсем.
 
 

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