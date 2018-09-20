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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 13:42

Просмотров: 1833

Новый архитектурный объект украсит Актау

Композиция «Торсық» стала подарком к 55-летию Актау от Мунайлинского района. Об этом сообщила пресс-служба акима Актау.

Фото пресс-службы акима Актау
Архитектурный объект установлен на кольцевом участке дороги у рынка «РусКаз».

Высота сооружения - четыре метра, ширина - два метра. Каркас архитектурного творения выполнен из гибкого железа, - сообщает пресс-служба акима Актау в Instagram.

Новый архитектурный объект украсит Актау


Напомним, ранее набережную Актау украсила скульптура «Кобыз», подарок к юбилею Актау от Каракиянского района.


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Комментарии ( 2 )

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-1
  • Will
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Vladimir7737 (Посетители) Сегодня, 17:26
Выполнен из гибкого железа....
Интересно, что за новый сплав выдумали в Мунайлы? И разве железо не является изначально гибким металлом?
Первое впечатление от скульптуры - городу подарили фаллос.
 
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 bekenova (Посетители) Сегодня, 17:19
как красиво, надо проехать посмотреть
 
 

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