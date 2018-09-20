Новый архитектурный объект украсит Актау

Фото пресс-службы акима Актау
Архитектурный объект установлен на кольцевом участке дороги у рынка «РусКаз».
Высота сооружения - четыре метра, ширина - два метра. Каркас архитектурного творения выполнен из гибкого железа, - сообщает пресс-служба акима Актау в Instagram.
Напомним, ранее набережную Актау украсила скульптура «Кобыз», подарок к юбилею Актау от Каракиянского района.
Высота сооружения - четыре метра, ширина - два метра. Каркас архитектурного творения выполнен из гибкого железа, - сообщает пресс-служба акима Актау в Instagram.
Напомним, ранее набережную Актау украсила скульптура «Кобыз», подарок к юбилею Актау от Каракиянского района.