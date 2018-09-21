Заместителя руководителя ДГД по Мангистауской области подозревают в получении взятки

Фото из архива Lada.kz
По указанному факту, как передает Tengrinews.kz, ведется досудебное расследование.
- Национальным бюро по противодействию коррупции АДГСПК задержан заместитель руководителя департамента государственных доходов по Мангистауской области. Он подозревается в получении взятки в общей сумме 10 миллионов тенге, - отмечается в ответе бюро на запрос издания.
Напомним, ранее за взятку в один миллион тенге задержан сотрудник антикоррупционной службы Мангистауской области.
- Национальным бюро по противодействию коррупции АДГСПК задержан заместитель руководителя департамента государственных доходов по Мангистауской области. Он подозревается в получении взятки в общей сумме 10 миллионов тенге, - отмечается в ответе бюро на запрос издания.
Напомним, ранее за взятку в один миллион тенге задержан сотрудник антикоррупционной службы Мангистауской области.