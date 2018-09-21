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ЛАДА.kz » Общество

Александр Рыжих

Опубликовано: Сегодня, 14:32

Просмотров: 4390

Заместителя руководителя ДГД по Мангистауской области подозревают в получении взятки

Об этом со ссылкой на Агентство по делам госслужбы и противодействию коррупции сообщает Tengrinews.kz.

Фото из архива Lada.kz
По указанному факту, как передает Tengrinews.kz, ведется досудебное расследование.

- Национальным бюро по противодействию коррупции АДГСПК задержан заместитель руководителя департамента государственных доходов по Мангистауской области. Он подозревается в получении взятки в общей сумме 10 миллионов тенге, - отмечается в ответе бюро на запрос издания.

Напомним, ранее за взятку в один миллион тенге задержан сотрудник антикоррупционной службы Мангистауской области.


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Комментарии ( 8 )

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valesa (Посетители) Сегодня, 17:58
"...получении взятки в общей сумме 10 миллионов тенге"
Расстрел и конфискация у всех родственников.
 
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МарияГол (Посетители) Сегодня, 17:41
Подумать только за руку за взятку поймали сотрудника антикоррупционной службы. Поймали того, кто по долгу службы был обязан бороться с коррупцией. О чем тут говорить ? Перспектива мрачная - мафия бессильна.
 
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12-й регион (Посетители) Сегодня, 17:40
Руководителю ДГД на заметку (и вообще всем руководителям!): В Парламенте сейчас делают поправки об установлении персональной ответственности руководителей в случае привлечения за коррупцию их подчиненных. Если это касается политических государственных служащих, речь идет о политической ответственности - обязанности подать в отставку. А если речь об административных служащих, если в непосредственном подчинении его находится сотрудник, совершивший коррупцию, данный руководитель будет освобождаться от занимаемой должности. Я думаю, мы у депутатского корпуса поддержку найдем. И в ближайшее время такие нормы будут приняты", - отметил заместитель председателя Агентства по делам госслужбы и противодействию коррупции.
 
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mika2030 (Посетители) Сегодня, 17:26
да толку что поймали, все как обычно, сейчас не много по штормят, дадут несколько лет, потом либо на волю либо условка, и снова на своем месте
 
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 tolk (Посетители) Сегодня, 17:12
Как обычно : без имён и фамилий.
 
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 Richie (Посетители) Сегодня, 16:15
Цитата: Lexus
А сколько таких в городе, которых за руку не поймали

которых не хотят поймать...)))
 
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 Lexus (Посетители) Сегодня, 14:59
Вот тебе практически и новый крузак. А сколько таких в городе, которых за руку не поймали
 
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 Thornhill (Посетители) Сегодня, 14:47
В 2000-х они рады были взятке в 200 долларов, а сейчас оборзели в край!
28 тысяч долларов взятка! Ну не наглость? angry
 
 

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