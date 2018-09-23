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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 19:25

Просмотров: 155

На дорогах Актау вновь появились попрошайки

Женщину, просящую деньги, засняли на автодороге между микрорайонами «Шыгыс-2» и «Шыгыс-3».

Кадр видео
Напомним, полиция задержала в этом месяце троих дорожных попрошаек.



Напомним, попрошайки попали на камеры центрального оперативного управления (ЦОУ) ДВД Мангистауской области. В отношении трех человек полицейские составили протоколы по частям 1 статьи 615 и 449 КоАП РК.



Статья 615 часть 1 КоАП РК - Невыполнение пешеходами и иными участниками дорожного движения требований правил дорожного движения. Наказание предусматривает штраф в размере двух МРП, то есть 4810 тенге.

Статья 449 часть 1 КоАП РК - Приставание, то есть назойливое обращение в общественных местах в целях покупки, продажи, обмена или приобретения вещей иным способом, совершенное лицом, не являющимся субъектом предпринимательства, а также в целях гадания, попрошайничества, оказания услуг сексуального характера либо навязывания иных услуг. Это влечет предупреждение либо штраф на физических лиц в размере пяти МРП - 12 025 тенге.

Если вы увидели подобные случаи на дорогах Актау, полиция просит обращаться по телефону 102.


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Комментарии ( 1 )

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Ян (Посетители) Сегодня, 19:52
А ещё появились цыгане вот они толкают всякую чушь на парковках супермаркетов типа духов и наборов ножей. Город наш мечта великого комбинатора.
 
 

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