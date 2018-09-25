Парковочную зону напротив областного перинатального центра в Актау планируют открыть в октябре

Фото Рашида Исмагилова
На стоянке, как рассказал Сержан Кусаинов, ведутся работы по монтажу дорожного освещения, установке бордюров и асфальта.
Открыт, по сообщению заместителя директора ТОО «Ақжол+К», участок дороги до здания городской прокуратуры.
В конце ноября планируют открыть участок дороги от рынка «РусКаз» до магазина «Ер-Косай» в 22 микрорайоне. После этого компания планирует приступить к ремонтным работам на участке дороги до СТО «У Николая».
- Работы у магазина «Ер-Косай» задерживаются в связи с частичным переносом инженерных сетей в той области. Большую часть инженерных сетей поместят в защитные кожухи, оставшуюся часть - перенесут за пределы проезжей части, - рассказал заместитель директора ТОО «Ақжол+К».
Напомним, 9 апреля текущего года в Актау начался ремонт и расширение автодороги №9 у рынка в 23 микрорайоне.
В июне сообщалось, что на кольцевом участке дороги у рынка «РусКаз» завершают подземные работы.
Позже, в июле открыли участок кольцевой дороги у рынка «РусКаз».
Открыт, по сообщению заместителя директора ТОО «Ақжол+К», участок дороги до здания городской прокуратуры.
В конце ноября планируют открыть участок дороги от рынка «РусКаз» до магазина «Ер-Косай» в 22 микрорайоне. После этого компания планирует приступить к ремонтным работам на участке дороги до СТО «У Николая».
- Работы у магазина «Ер-Косай» задерживаются в связи с частичным переносом инженерных сетей в той области. Большую часть инженерных сетей поместят в защитные кожухи, оставшуюся часть - перенесут за пределы проезжей части, - рассказал заместитель директора ТОО «Ақжол+К».
Напомним, 9 апреля текущего года в Актау начался ремонт и расширение автодороги №9 у рынка в 23 микрорайоне.
В июне сообщалось, что на кольцевом участке дороги у рынка «РусКаз» завершают подземные работы.
Позже, в июле открыли участок кольцевой дороги у рынка «РусКаз».
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