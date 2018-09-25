«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Вторник, 25 Сентября
+27...+24
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 356.54 KZT
  • €1 = 419.43 KZT
  • 1 RUB = 5.42 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 

ЛАДА.kz » Общество

Александр Рыжих

Опубликовано: Сегодня, 17:43

Просмотров: 261

Парковочную зону напротив областного перинатального центра в Актау планируют открыть в октябре

Работы по оборудованию стоянки длиной 200 метров продолжаются. Завершить их планируют в конце октября. Об этом сообщил Сержан Кусаинов, заместитель директора ТОО «Ақжол+К».

Фото Рашида Исмагилова
На стоянке, как рассказал Сержан Кусаинов, ведутся работы по монтажу дорожного освещения, установке бордюров и асфальта.

Открыт, по сообщению заместителя директора ТОО «Ақжол+К», участок дороги до здания городской прокуратуры.

В конце ноября планируют открыть участок дороги от рынка «РусКаз» до магазина «Ер-Косай» в 22 микрорайоне. После этого компания планирует приступить к ремонтным работам на участке дороги до СТО «У Николая».

- Работы у магазина «Ер-Косай» задерживаются в связи с частичным переносом инженерных сетей в той области. Большую часть инженерных сетей поместят в защитные кожухи, оставшуюся часть - перенесут за пределы проезжей части, - рассказал заместитель директора ТОО «Ақжол+К».



Напомним, 9 апреля текущего года в Актау начался ремонт и расширение автодороги №9 у рынка в 23 микрорайоне.

В июне сообщалось, что на кольцевом участке дороги у рынка «РусКаз» завершают подземные работы.

Позже, в июле открыли участок кольцевой дороги у рынка «РусКаз».


Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:

Строительство парковочной зоны напротив роддома в 26 микрорайоне


Открыть
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 


Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика