В Актау из желудка пятилетнего ребенка извлекли монету в 100 тенге

Пятилетний ребенок с инородным телом в пищеводе, которое вызвало затрудненное дыхание, поступил в клинику 22 сентября. Врач-эндоскопист Роллан Елеусинов совместно с бригадой эндоскопистов и анестезиологов клиники провели операцию по изъятию монеты номиналом 100 тенге из желудка маленького пациента.- Монета находилась в пищеводе ребенка. Когда приступили к операции, она уже опустилась в желудок. Операция длилась около 40 минут. Сейчас ребенок чувствует себя удовлетворительно и идет на поправку. Просим родителей быть более внимательными к маленьким детям. Убирайте с поля зрения мелкие предметы: магнитики, копейки, иголки, булавки, батарейки и т.п. Подобные ситуации случаются довольно часто. Благодаря оперативному реагированию и вмешательству положительный исход ситуации очевиден, – отметили в медицинском учреждении.