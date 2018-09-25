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ЛАДА.kz » Общество

Кая Снегова

Опубликовано: Сегодня, 15:48

Просмотров: 1060

В Актау из желудка пятилетнего ребенка извлекли монету в 100 тенге

Ребенок поступил в приемный покой многопрофильной клиники SOFIE MEDGROUP. У пациента было затруднено дыхание. Об этом сообщили в медицинском центре.

Фото предоставлено клиникой
Пятилетний ребенок с инородным телом в пищеводе, которое вызвало затрудненное дыхание, поступил в клинику 22 сентября. Врач-эндоскопист Роллан Елеусинов совместно с бригадой эндоскопистов и анестезиологов клиники провели операцию по изъятию монеты номиналом 100 тенге из желудка маленького пациента.

- Монета находилась в пищеводе ребенка. Когда приступили к операции, она уже опустилась в желудок. Операция длилась около 40 минут. Сейчас ребенок чувствует себя удовлетворительно и идет на поправку. Просим родителей быть более внимательными к маленьким детям. Убирайте с поля зрения мелкие предметы: магнитики, копейки, иголки, булавки, батарейки и т.п. Подобные ситуации случаются довольно часто. Благодаря оперативному реагированию и вмешательству положительный исход ситуации очевиден, – отметили в медицинском учреждении.

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Комментарии ( 2 )

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Placida (Посетители) Сегодня, 16:38
Цитата: Lady_M
странно, что в пять лет ребенок не понимает что это в рот брать нельзя....


Если б только пятилетние не знали.Когда выуживают более странные вещи из более взрослых организмов))), вот где безграничное удивление возникает))
 
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  • веснушка
 Lady_M (Посетители) Сегодня, 15:58
охринетьььь omg

странно, что в пять лет ребенок не понимает что это в рот брать нельзя....
 
 

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