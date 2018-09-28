Столпотворение в управлении государственных доходов: Жители Актау намерены обратиться в прокуратуру

Фото Рашида Исмагилова
Жители Актау продолжают «штурмовать» здание управления государственных доходов.
Налогоплательщики жалуются: при проверке на сайте указана задолженность, тогда как в базе данных управления государственных доходов информация не подтверждается.
- Данные в базе данных и на сайте иногда разнятся, но это не вина управления государственных доходов. Мы лишь фиксируем данные, а не собираем их. Мы принимаем каждого человека индивидуально, пытаемся разобраться с каждым случаем отдельно, но с таким наплывом мы не справляемся, а уполномоченные органы не хотят способствовать нам в разрешении этих проблем, - сказал Бахтияр Омаров, заместитель руководителя управления государственных доходов по городу Актау.
Некоторые налогоплательщики жалуются — задолженность возникла буквально за несколько недель.
- На руках у меня выписка от 4 сентября этого года о том, что у меня нет задолженности. Переплата 419 тысяч, пеня – минус 604 тысячи тенге. На сегодня у меня задолженность – 300 тысяч тенге, пеня – примерно такая же сумма. Как за 22 дня могла накопиться такая сумма, – рассказала жительница Актау.
Сумма задолженности некоторых горожан превысила миллион тенге.
- С 2016 года начислена задолженность по налогу на транспорт больше миллиона тенге, а я продал машину два года назад. За что мне пришли эти начисления? У меня уже нет транспорта. Хорошо, что сохранились квитанции об оплате, жене пришлось два дня в очереди простоять, чтобы доказать отсутствие задолженности, - рассказал Андрей, житель города.
Горожане говорят — оплатить налоги на сайте Egov.kz не представляется возможным, так как сервис не работает уже несколько дней.
Напомним, в управлении государственных доходов Актау объяснили ошибки в сумме налоговой задолженности.
Налогоплательщики жалуются: при проверке на сайте указана задолженность, тогда как в базе данных управления государственных доходов информация не подтверждается.
- Данные в базе данных и на сайте иногда разнятся, но это не вина управления государственных доходов. Мы лишь фиксируем данные, а не собираем их. Мы принимаем каждого человека индивидуально, пытаемся разобраться с каждым случаем отдельно, но с таким наплывом мы не справляемся, а уполномоченные органы не хотят способствовать нам в разрешении этих проблем, - сказал Бахтияр Омаров, заместитель руководителя управления государственных доходов по городу Актау.
Некоторые налогоплательщики жалуются — задолженность возникла буквально за несколько недель.
- На руках у меня выписка от 4 сентября этого года о том, что у меня нет задолженности. Переплата 419 тысяч, пеня – минус 604 тысячи тенге. На сегодня у меня задолженность – 300 тысяч тенге, пеня – примерно такая же сумма. Как за 22 дня могла накопиться такая сумма, – рассказала жительница Актау.
Сумма задолженности некоторых горожан превысила миллион тенге.
- С 2016 года начислена задолженность по налогу на транспорт больше миллиона тенге, а я продал машину два года назад. За что мне пришли эти начисления? У меня уже нет транспорта. Хорошо, что сохранились квитанции об оплате, жене пришлось два дня в очереди простоять, чтобы доказать отсутствие задолженности, - рассказал Андрей, житель города.
Горожане говорят — оплатить налоги на сайте Egov.kz не представляется возможным, так как сервис не работает уже несколько дней.
Напомним, в управлении государственных доходов Актау объяснили ошибки в сумме налоговой задолженности.