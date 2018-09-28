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ЛАДА.kz » Общество

Александр Рыжих

Опубликовано: Сегодня, 14:45

Просмотров: 3784

Столпотворение в управлении государственных доходов: Жители Актау намерены обратиться в прокуратуру

В ведомстве, как говорят посетители, до сих пор не могут разъяснить происхождение «лишних» сумм и задолженностей. Налогоплательщики намерены обратиться в прокуратуру.

Фото Рашида Исмагилова
Жители Актау продолжают «штурмовать» здание управления государственных доходов.

Налогоплательщики жалуются: при проверке на сайте указана задолженность, тогда как в базе данных управления государственных доходов информация не подтверждается.

Столпотворение в управлении государственных доходов: Жители Актау намерены обратиться в прокуратуру


- Данные в базе данных и на сайте иногда разнятся, но это не вина управления государственных доходов. Мы лишь фиксируем данные, а не собираем их. Мы принимаем каждого человека индивидуально, пытаемся разобраться с каждым случаем отдельно, но с таким наплывом мы не справляемся, а уполномоченные органы не хотят способствовать нам в разрешении этих проблем, - сказал Бахтияр Омаров, заместитель руководителя управления государственных доходов по городу Актау.

Некоторые налогоплательщики жалуются — задолженность возникла буквально за несколько недель.

- На руках у меня выписка от 4 сентября этого года о том, что у меня нет задолженности. Переплата 419 тысяч, пеня – минус 604 тысячи тенге. На сегодня у меня задолженность – 300 тысяч тенге, пеня – примерно такая же сумма. Как за 22 дня могла накопиться такая сумма, – рассказала жительница Актау.

Сумма задолженности некоторых горожан превысила миллион тенге.

- С 2016 года начислена задолженность по налогу на транспорт больше миллиона тенге, а я продал машину два года назад. За что мне пришли эти начисления? У меня уже нет транспорта. Хорошо, что сохранились квитанции об оплате, жене пришлось два дня в очереди простоять, чтобы доказать отсутствие задолженности, - рассказал Андрей, житель города.

Горожане говорят — оплатить налоги на сайте Egov.kz не представляется возможным, так как сервис не работает уже несколько дней.

Столпотворение в управлении государственных доходов: Жители Актау намерены обратиться в прокуратуру


Столпотворение в управлении государственных доходов: Жители Актау намерены обратиться в прокуратуру





Напомним, в управлении государственных доходов Актау объяснили ошибки в сумме налоговой задолженности.



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Комментарии ( 19 )

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Thornhill (Посетители) Сегодня, 17:42
Цитата: Mestnyi
Даже вот сейчас проверяю вот тут, пишет задолженности нет, хотя я то знаю, что за машину еще в этом году не платил...

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А вот то что показывает сайт проверки по долгам -
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И кому верить? А 1 октября счёт закроют?
 
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  • Ingul
 djulia (Посетители) Сегодня, 17:31
Експо, самит... полив... цветочки... скальная тропа, новый асфальт.. новые "бордюры"..+ "вездесущая плитка".. полив 777 лямов, одноразовые цветы 800 лямов., лишняя оплата за свет- не прошло, бардак с налогами?... дальше переход на латиницу, а еще переименовать тенге в доллар о как и все за наши денежки..
 
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  • Ingul
 бася (Посетители) Сегодня, 17:25
по моему какая то великая афёра,про которую даже налоговики не могут толком обьяснить,они как комбазары-сказали собрать ,собирают.. hammer

и многие не успеют и не сумеют доказать им что не должны и не обязаны(
 
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Тина (Посетители) Сегодня, 17:24
Цитата: Will
Оплатили недавно налог ТС в банке рядом с домом, без всяких проблем.



Оплатить через кассу банка проблем нет, проблема возникает тогда,когда ты хочешь узнать свой долг!

Либо он появился дня 3-4 назад, либо тебе говорят одну сумму,а она на самом деле другая, и ты не знаешь сколько на самом деле надо тебе оплатить

Землю крестьянам! Фабрики рабочим! А мне лексус и бусики)
 
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  • Thornhill
 Maradi (Посетители) Сегодня, 17:19
я оплатила ч/з каспи.кз спокойно в среду. Почему гос.органы создают постоянно такие ажиотажы? Объявляют об крайних сроках оплаты буквально за 5 дней и создают панику (также было в 2017 году с повышением оплаты новых паспортов). Зачем объявлять что заблокируют банковские счета? Если бы не это то люди и с пени неспеша заплатили до конца года
 
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  • бася
 Jack (Посетители) Сегодня, 17:18
Mestnyi, похоже ваши долги другим раскидали..
 
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Mestnyi (Посетители) Сегодня, 17:12
У меня другой косяк:

Уже несколько лет куда бы не обратился - налоговая задолженность по нулям...
Хотя имею и недвижимость и машину...
При этом, когда обращаюсь в налоговою, реально на клочке туалетной бумаги пишут, сколько я должен заплатить.
Даже вот сейчас проверяю вот тут, пишет задолженности нет, хотя я то знаю, что за машину еще в этом году не платил...
 
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Kostyan (Посетители) Сегодня, 17:04
оплатил вчера через хомбанк
 
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Thornhill (Посетители) Сегодня, 16:25
жене пришлось два дня в очереди простоять, чтобы доказать отсутствие задолженности,


Ну пипец! Почему ещё не закрыта вся это бадяга с налогом на имущество?
Как правительство может требовать налоги, если они сами не в курсе кто и за что платил или должен платить!

Moderator,
У меня тоже не работает через Хоумбанкинг.
Хотел через терминал заплатить налог на авто - Ответ один- "Не верный вин код"! bazar
Всю жизнь был верный, а в этом году стал неверный!
 
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  • анжела
  • zhanino
  • бася
 Saumara (Посетители) Сегодня, 16:09
Большая часть людей там не для оплаты налога, а для ОСПАРИВАНИЯ, начисленных сумм.
LADA, выходите в ПРОКУРАТУРУ и в палату адвакатов для коллектиного иска. А мы - законоплслушные граждане поддержим иск и петицию!
 
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